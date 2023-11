Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 novembre 2023 ci svelano che assisteremo alle inevitabili conseguenze dell’attentato terroristico ai danni di Damiano, che lascerà in suo figlio Manuel danni emotivi. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda su Rai 3.

Anticipazioni un posto al sole, trama puntate dal 11 al 17 novembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 11 al 17 novembre su Rai 3 vedremo Damiano uscire illeso dall’attentato terroristico. Lo stesso però non si potrà dire per suo figlio Manuel, anche se, più che le sue condizioni fisiche, sarà il pesante contraccolpo emotivo che subirà il bambino a destare preoccupazione.

Damiano deciderà così di prendersi cura del piccolo Manuel, traumatizzato dall’evento che lo ha visto coinvolto. Nel frattempo Viola, con un tempismo non proprio azzeccato, deciderà di lasciare Eugenio e correre da Damiano in cerca di affetto e comprensione, ma il poliziotto – preoccupato per quello che starà accadendo alle persone vicine a lui – deciderà di dare una brusca frenata alla relazione. Il poliziotto realizzerà che la sua vicinanza al figlio sarà fondamentale per consentire al piccolo di recuperare la stabilità emotiva.

Gli spoiler di Upas al 17 novembre: Marina pronta a eliminare Lara

Nonostante gli inviti alla cautela da parte di Roberto, Marina sarà pronta a eliminare Lara dalla loro vita una volta per tutte. L’imprenditrice non sembrerà più disposta ad accettare i consigli del marito, che sarà invece molto più cauto e la inviterà a pazientare.

Nel frattempo Samuel continuerà a frequentare Micaela alle spalle di Speranza. Nunzio farà un bel discorsetto all’amico, invitandolo a troncare la relazione con la gemella Cirillo. Samuel sarà disposto ad accettare il consiglio di Nunzio?

