Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 marzo 2023 ci svelano che assisteremo a qualcosa che farà allontanare ancora di più Silvia da Giancarlo. La vicinanza di Michele – sul quale Silvia può sempre contare – non fa altro che acuire la distanza tra lei e Giancarlo. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 11 al 17 marzo 2023

Silvia deve fare i conti con i problemi al Caffè Vulcano e – come se ciò non bastasse – anche con l’inaffidabilità di Giancarlo. Ad alimentare la sua ansia ci sono anche i sentimenti che prova per Michele e una proposta inaspettata che arriva da Alberto, dopo che l’uomo ha conosciuto l’architetto che si occuperà della ristrutturazione dello studio. A fare le spese di tutto potrebbe essere il suo rapporto con Giancarlo, che sembra davvero essere ormai giunto al capolinea.

Anche Viola deve combattere tra il sentimento che prova per Eugenio e quello che invece la avvicinano sempre più a Damiano. La paura che Viola prova quando apprende he l’agente di scorta è rimasto gravemente ferito in un’operazione di polizia, le fa capire che prova per lui un sentimento sempre più forte. La figlia di Ornella dice chiaramente al marito di essersi innamorata di Damiano, ma il magistrato anziché lasciarsi prendere dallo sconforto le fa una proposta che potrebbe spiazzarla.

Un Posto al Sole news: la presenza di Lara minaccia la serenità di Roberto e Marina

I problemi tra Roberto e Marina hanno un nome: Lara. La presenza della Martinelli impedisce ai due neosposi di godersi appieno i primi giorni di matrimonio. Usando il piccolo Tommaso e facendo leva sulle responsabilità di Roberto, Lara riesce a far fare all’uomo un passo importante verso di lei. L’imprenditore rassicura Marina sul loro futuro insieme, ma la Giordano non è affatto serena.

Upas, anticipazioni al 17 marzo Un Posto al Sole

Giulia e Angela hanno modo di conoscere meglio Rosa e scoprire che il suo atteggiamento nasce dalla vita difficile che ha dovuto affrontare. Durante il primo giorno di lavoro di Rosa alla Terrazza, Franco incontra Damiano e i due discutono della tensione che aleggia per le strade del centro storico e di Eduardo Sabbiese. Un appuntamento al buio organizzato da Micaela rischia di mettere in cattiva luce Manuela agli occhi di Niko.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.