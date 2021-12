Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo alla inaspettata decisione di Nunzio, un proponimento che lascia spiazzato Franco. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 11 al 17 dicembre 2021

Nunzio viene a conoscenza del terribile segreto che Chiara si porta dentro. Come reagirà? Lui e Franco elargiscono consigli alla ragazza, che decide di accettarli. Le cose sembrano finalmente mettersi meglio e Chiara può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma un evento imprevisto potrebbe metterla di nuovo in crisi.

Dopo aver provato a mettere in pratica le lezioni di seduzione di Samuel, Vittorio si ritrova davanti a risultati davvero deludenti. Per fortuna ha in serbo un Piano B che, nonostante lo scetticismo di Samuel, il giovane porta avanti con Speranza. Il Del Bue sembra intenzionato a provare veramente tutto per fare disinnamorare Speranza…

Patrizio, ormai esasperato davanti all’ennesima ingerenza di Alberto, parlando con il padre esprime la sua intenzione di andare a vivere con Clara e Federico. Alberto non prende affatto bene la notizia. Il Palladini affronta la sua ex e i due discutono della decisione di Patrizio. Alberto non sembra digerire bene il fatto che la Curcio stia ponendo basi solide a una nuova relazione.

Clara ne parla poi con Ornella e le considerazioni dell’amica sembrano accenderle mille insicurezze. Quali sono i sentimenti che prova per Patrizio? E Alberto è ancora importante nella sua vita? Certo che, già al battesimo del piccolo Federico, l’atteggiamento di Clara verso il suo ex è apparso diverso, e il fatto che adesso Alberto lavori con Niko ha segnato sicuramente un nuovo punto a suo favore.

Anticipazioni Upas: la scelta di Michele

Michele ha ricevuto una inaspettata proposta di lavoro, che prevede il suo trasferimento a Milano. Ma questa non sarà la sola novità che il destino avrà in serbo per il Saviani. Lui e Silvia sembreranno intenzionati a mettere una pietra sul passato burrascoso e i tradimenti della donna e ricominciare la loro vita coniugale. Il riavvicinamento di Silvia e Michele provoca però malumore in Rossella, che non sembra riuscire ad accettare questa apparente normalità.

Michele pensa di rifiutare il lavoro a Milano, ma Rossella intuisce che dietro questa decisione potrebbe esserci lei. Mentre cerca di convincere il padre ad accettare il lavoro, anche Rossella riceve un piacevole invito. Di cosa si tratterà? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.