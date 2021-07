Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 luglio 2021 ci svelano che purtroppo le speranze che Serena riesca a far recuperare la memoria a Filippo si rivelano infondate. I ricordi del giovane sembrano cancellati per sempre. Ecco per voi le Trame di Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 10 al 16 luglio 2021

Nonostante i tentativi falliti la ragazza fa in modo di rendere il ritorno a casa di Filippo il più tranquillo possibile, ma l’organizzazione meticolosa non basta e un imprevisto sfugge al suo controllo. Filippo scopre di avere una figlia e questo sembra mandarlo in crisi. Serena, incapace di gestire la nuova situazione, prende una difficile decisione. Anche Ornella è impegnata a trovare un sistema per far riacquistare la memoria a Filippo.

Per Rossella si avvicina il giorno della laurea e, sebbene lei sia decisa a non festeggiare questo evento importante, qualcuno sembra essere di tutt’altro avviso. I festeggiamenti per la laurea di Rossella si svolgono e potrebbero essere l’occasione perfetta per consentire a Michele e Silvia di riavvicinarsi.

Marina, sempre più determinata nel lavoro, vorrebbe offrire un po’ di conforto a Roberto, ma le sue azioni potrebbero portare a risvolti inaspettati. Bianca, dispiaciuta per aver preso in giro Jimmy, gli chiede scusa. Intanto Franco insegna al ragazzo come difendersi dai bulli.

Un Posto al Sole anticipazioni: Patrizio e Clara, un amore alla luce del sole?

Patrizio appare sempre più stanco di nascondersi e il suo sogno è quello di poter vivere la sua storia con Clara alla luce del sole. Mentre Samuel si appresta a lasciare la casa di Alberto, Raffaele invita Patrizio a fare una profonda riflessione sui suoi sentimenti per Clara.

Quali saranno le conclusioni a cui arriva Patrizio? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.