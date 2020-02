Un posto al sole anticipazioni dal 10 al 14 febbraio: Patrizio e Vittorio vanno a convivere

Le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio riportano dei nuovi colpi di scena che lasceranno i telespettatori interdetti. Patrizio e Vittorio prenderanno l’inaspettata decisione di convivere onde ritagliarsi un po’ di spazio dalla famiglia. Alberto, invece, verrà aggredito.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 14 febbraio

Dopo essere stata messa in guardia da Ornella, Angela e Niko sul conto di Marcello, la povera Giulia comincerà a brancolare nel buio assoluto. Nel dettaglio, la Poggi non saprà a chi credere e avrà un confronto al telefono con il suo amico virtuale. Alla fine Giulia capirà di aver sbagliato e chiuderà ogni contatto con Marcello. Distrutta da questa delusione, la Poggi troverà conforto tra le braccia dei suoi cari.

Il tribunale dei minori convocherà Arianna e Andrea per la questione legata all’adozione. La Landi cercherà di rintracciare il Pergolesi.

Vittorio si sentirà molto oppresso dalla scarsità di spazio nella sua vita e si alleerà con Patrizio. I due ragazzi progetteranno di andare a vivere insieme. La notizia desterà preoccupazioni nei loro padri. Raffaele, per tale ragione deciderà di movimentarsi e coinvolgerà anche Renato. Il Giordano chiederà a suo cognato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

Un posto al sole spoiler, Alberto aggredito

La posizione di Alberto ai Cantieri si troverà in bilico. L’uomo sarà a dir poco preoccupato e non saprà come comportarsi. Tuttavia, il Palladini non è uno che si da facilmente per vinto, per questo motivo lo vedremo rimboccarsi le maniche per tentare di sistemare i suoi problemi e risalire la china. Nel dettaglio, Alberto rintraccerà una sua vecchia conoscenza che potrà dargli un valido aiuto. La notizia sconvolgerà la povera Clara e farà imbestialire la madre che si scaglierà prontamente sull’uomo. In cerca di una vendetta, Nunzia chiederà l’aiuto di un uomo facente parte del suo misterioso passato.

Nicotera tornerà a Napoli per indagare e contrastare l’ascesa di un pericoloso clan della Camorra. In seguito Alberto sarà aggredito.