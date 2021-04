Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 7 maggio 2021 ci svelano che i problemi di Ferri, anziché risolversi, si moltiplicheranno. Le indagini private condotte da Franco finiranno per esporlo ad un serio pericolo. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà a Palazzo Palladini con le anticipazioni Upas della prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 1 al 7 maggio 2021

Speranza si troverà al centro della scena, grazie anche ai tentativi di conquista messi in atto da Samuele e dagli sforzi a cui deve sottoporsi Vittorio per provare a resistere al fascino della ragazza: cedere significherebbe andare incontro alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio. I due si troveranno già a dover discutere per le pulizie domestiche e litigheranno per decidere chi di loro dovrà assumersi il compito di pulire casa. Quando ormai appariranno rassegnati e decisi a rimboccarsi entrambi le maniche scopriranno che qualcuno ha fatto loro una gradita sorpresa.

Il desiderio di verità e di giustizia che anima lo spirito di Franco lo porterà a trascurare il suo ménage familiare. Ferri dovrà incassare un nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Dopo un primo momento di sconforto Ferri deciderà di andare avanti per la sua strada, prendendo una decisione che potrebbe cambiare il destino deli operai e dei Cantieri, mentre Franco sarà invece impegnato a cercare di risolvere le tensioni in famiglia.

Il piano estremo pensato da Roberto per ridurre i danni derivanti dalla situazione di crisi che si è venuta a creare ai Cantieri potrebbe dare i suoi frutti. A sperarlo sarà anche Alberto: i Cantieri portano il nome della sua famiglia e il rischio di vederli chiudere definitivamente avrà inevitabilmente ripercussioni anche su di lui. Mosse e contromosse di Ferri potrebbero limitare i danni e mentre Franco non apparirà affatto disposto a permettere che siano gli operai a pagare le spese di quella situazione Alberto dovrà fare i conti con delle situazioni che sembrano mettersi davvero male per lui.

Anticipazioni Upas: il ritorno di Michele e Silvia

Michele e Silvia rientreranno dalla vacanza e la ragazza approfitterà di una conversazione con Guido per confidargli la sua situazione sentimentale. A dare il bentornato alla giovane ci sarà anche un nuovo cliente abituale del Vulcano. Michele si troverà a dover reagire a una brutta notizia inaspettata.

Patrizio e Vittorio continueranno a interrogarsi sull’identità della persona che ha voluto far loro una sorpresa, mettendo in ordine la casa. La risposta potrebbe essere sotto i loro occhi, ma i due sembreranno ignorare la verità più evidente.

Siete ansiosi di scoprire di chi si tratta? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.