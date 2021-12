Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 7 gennaio 2022 ci svelano che il nuovo anno si apre portando con sé molti strascichi. La gelosia di Vittorio e il desiderio di Guido farsi perdonare da Mariella saranno ancora al centro delle scene. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 1 al 7 gennaio 2022

Vittorio si troverà a fare ancora i conti con una gelosia imprevista: quel morso allo stomaco che il giovane ha provato nel vedere Samuel e Speranza insieme non accennerà a sparire, tanto che il Del Bue non se la sentirà di portare a termine il piano predisposto con Piccirillo e deciderà invece di giocarsi il tutto per tutto con la bella Altieri. Speranza apparirà davvero confusa e sembrerà non riuscire a decifrare i messaggi del suo cuore, che oscillerà tra Samuel e Vittorio, finché una scoperta clamorosa riuscirà a risolvere in un attimo la sua confusione sentimentale. Problemi anche per Samuel, che sarà impegnato a implorare il perdono di Mariella.

Continuerà un periodo nero anche per Marina e Fabrizio: il pastificio Rosato si troverà di nuovo nell’occhio del ciclone, a causa di una fuga di notizie. Marina penserà che dietro a questo brutto tiro vi sia Lara ed elaborerà un piano per prendersi la sua rivincita. I sospetti di Marina inizieranno a trovare i primi riscontri, ma sebbene tutto sembri indicare il coinvolgimento di Lara nello scandalo del pastificio, sarà ancora presto per dire se sia la Martinelli la vera responsabile o se dietro vi sia una terza persona…

Bianca sarà a terra dopo la partenza imminente di Angela, ma una bella sorpresa dei suoi genitori potrebbe farle ritrovare il sorriso.

Anticipazioni Upas: Imprevisti per Rossella e Vittorio

Rossella, in seguito a un imprevisto, si troverà a dover gestire un’emergenza in ospedale. Dopo un chiarimento con Riccardo la ragazza verrà spinta da Silvia a vivere con leggerezza la sua relazione con il medico, ma i mille problemi non tarderanno comunque a farsi sentire.

Anche per il Del Bue la situazione non sarà affatto facile: in partenza per Oslo il giovane cercherà di riconquistare la fiducia di Speranza, ma l’impresa si rivelerà davvero ardua. Tuttavia la partenza di Vittorio riaprirà mille interrogativi per Speranza, che cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.