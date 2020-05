Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 5 giugno 2020 ci svelano che, poco prima di cadere nella trappola di Alfonso, Nunzio decide di tirarsi indietro e di tornare a casa pur sapendo di dover così affrontare l’ira del padre Franco. I piani di vendetta di Alfonso rischiano così di crollare.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 1 al 5 giugno 2020

Non vi è solo il rapporto con Nunzio a preoccupare Franco. L’uomo infatti si trova presto davanti ad una clamorosa rivelazione quando Angela trova il coraggio di raccontargli dello stupro subito nella notte. E mentre Nunzio è sempre più tormentato dal senso di colpa per quanto accaduto ad Angela, Franco prende una decisione inaspettata e clamorosa.

Il braccio di ferro tra Raffaele e Renato sul possesso della linea internet volge rapidamente ed inaspettatamente a favore di Raffaele. Renato infatti, dopo aver scoperto che qualcuno sfruttava il suo collegamento internet nel palazzo, era riuscito a scoprire che si trattava proprio di Raffaele.

Guido, dopo esser riuscito a tornare felicemente con Lory, deve adesso affrontare il problema di impedire che Virgilio scopra la relazione. Il suo accordo con l’uomo infatti, fatto perché lui ritirasse la sua ingente richiesta di risarcimento danni, prevedeva anche che rinunciasse per sempre a Loredana. Ancora una volta Manuela, dopo aver vestito i panni di Micaela, riesce a irretire Niko. I due si trovano così una nelle braccia dell’altro.

Spoiler Un Posto al Sole: lavoro a rischio per Tommaso e Serena

Tommaso rischia di mettere in serio pericolo il suo posto di lavoro, ma non solo. A farne le spese potrebbe essere anche Serena, che rischia davvero di trovarsi di nuovo in seri problemi economici e di veder vanificato l’aiuto ricevuto da Manuela per trovare quell’impiego.

Come se non bastasse, la ragazza si trova anche a discutere con Teresa. Tra le due donne scoppiano inevitabilmente delle tensioni. Anche Tommaso si trova a discutere con Filippo. La loro conversazione da modo a quest’ultimo di riflettere sulla sua vita.