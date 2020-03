Le anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate che vedremo in onda su Rai 3 da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020 sembrano essere davvero ricche di colpi di scena e poco adatte ai ‘deboli di cuore’. Roberto Ferri scoprirà di essere il padre del bambino che Greta porta in grembo. Andrea inizierà a sperare in un riavvicinamento con Arianna.

Anticipazioni Un Posto al sole, trame fino all’11 aprile 2020

Filippo, mentre si trova a Bologna dove spera di rintracciare Carmen, incontra una persona molto particolare. Si tratta di Tommaso. Il giovane gli permette di chiudere finalmente i conti con il suo passato. Appena rientrato a Napoli però trova un’altra sorpresa ad attenderlo, ovvero Serena. La ragazza scopre che l’uomo dei suoi sogni non è poi così lontano.

Mentre Ferri è sempre più preoccupato per il figlio ed attende impaziente l’esito sul test di paternità, Franco trova un escamotage per far riavvicinare Andrea ed Arianna. L’impresa però sembra essere più difficile del previsto.

Spoiler Un Posto al sole: Andrea e Arianna di nuovo insieme?

Andrea ed Arianna riescono finalmente a tornare a parlarsi, ma la loro riconciliazione pare ancora molto lontana. La ragazza sembra sempre più intenzionata a non tornare sui suoi passi e Andrea è sempre più demoralizzato.

Ferri è furioso con Filippo che ha deciso di saltare il ciclo di dialisi. Serena prova a scoprire il nome dell’uomo dei suoi sogni. Frustrato per le incomprensioni con il figlio Ferri scopre di essere ancora molto sensibile al fascino di Greta ed è sempre più determinato a scoprire se il figlio che la donna porta in grembo è suo.

Il padre del bambino è proprio Roberto. Non appena Greta apprende la notizia cerca di fare il possibile per poter recuperare il rapporto con il marito.

Niko e Manuela sembrano sempre più legati da una complicità che lascia prevedere a breve lo scocco della scintilla tra i due.

Giulia si chiede se dare o meno rilievo alla collaborazione tra il boss Vintariello e il centro d’ascolto. Nunzio scopre qualcosa che non avrebbe mai dovuto scoprire. Viene infatti a sapere la verità sul nonno e, sebbene perdoni Franco per non averglielo detto prima, pare che questa rivelazione sia un vero e proprio choc per lui.

Guido è sempre più occupato a cercare di arginare l’irruenza passionale di Isabella.