Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 settembre 2021 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per Susanna che sarà ancora appesa tra la vita e la morte. Le indagini sembreranno condurre proprio a Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 al 10 settembre 2021

La perspicacia di Bianca finirà per portare Franco a dover gestire una situazione davvero delicata.

Marina farà i suoi complimenti a Fabrizio per la riuscita della campagna pubblicitaria della Pasta Rosato, ma un nuovo incidente minaccerà via web la serenità e gli affari del coniuge. L’uomo si troverà ad essere travolto dalle critiche sollevate per lo spot del pastificio e non saprà come uscirne. Questo finirà per essere un nuovo motivo di pensiero per Marina. Situazione sgradevole anche per Rossella, che riuscirà a riprendersi solo grazie all’aiuto di Vittorio. Più tardi la ragazza deciderà di concedersi una serata di trasgressione con lui, che però rischierà di scombussolarla ancora di più e di compromettere il suo futuro professionale.

Il confronto con Niko sarà utile a Renato per liberarsi dal peso che lo angustiata. L’uomo però scoprirà che per lui le cose potrebbero mettersi davvero male. Deciderà così di spiegare agli agenti i motivi che l’hanno spinto a non rivelare subito di aver visto Susanna la sera in cui lei ha subito l’aggressione. La sua omissione iniziale però finirà per generare dei sospetti. Le indagini proseguiranno e i sospetti della polizia si concentreranno sempre più su un abitante di Palazzo Palladini, mentre le condizioni della giovane sembreranno non migliorare affatto. Niko avrà il difficile compito di parlare con Jimmy.

Anticipazioni Upas: rapporto in crisi per Filippo e Serena

Il rapporto tra Filippo e Serena non sta sicuramente attraversando un momento idilliaco. La decisione dell’uomo di riprendere Viviana a lavorare ed essere così a stretto contatto con lei non riuscirà certamente a migliorare una situazione già molto precaria. Serena non nasconderà la sua frustrazione durante una conversazione con Marina.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.