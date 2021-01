Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini, anche a causa di alcune intuizioni di Giulia, che sembra avere idee ben chiare sull’aggressione subita da Silvia.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021

Secondo Giulia si tratterebbe del fratello di Thea, ma Niko la invita a non compromettere la sua carriera di avvocato con delle iniziative personali. Il ruolo di Niko come avvocato di Emil provoca momenti di grande tensione tra Silvia e Michele. A mettere in pericolo il legame della coppia arriva poi anche una inaspettata proposta che Silvia riceve e che contribuisce a rendere ancor più teso il legame con il marito.

Il ritorno di Nunzio a Napoli provoca non poco stupore in Angela, che proprio non riesce a spiegarsi i motivi che hanno ricondotto il ragazzo nella città partenopea. E mentre Angela rimane senza parole quando lo vede passeggiare per le strade della città, Franco si insospettisce a causa del suo comportamento ambiguo.

Vittorio e Patrizio non sanno decidersi su chi dei due potrà rimanere nel seminterrato e decidono di tirare a sorte: ma mentre loro si affidano al caso qualcun altro potrebbe arrivare a sconvolgere i loro piani.

Lara è sempre più concentrata sul lavoro e la sua intraprendenza finisce per far indispettire Roberto e qualcun altro. Intanto Roberto deve fare i conti con i momenti di tensione con gli operai, e mentre lui cerca un modo per gestire la cosa Lara finisce per avvicinarsi sempre di più a Serena.

Bice si trova per l’ennesima volta a vedere sfumare all’ultimo istante un invito a casa di Bruno e chiede a Salvatore di provare a vederci chiaro.

Spoiler Un Posto al Sole: Lara porta avanti la sua vendetta contro Luciana

Gli spoiler rivelano che Lara non rinuncerà a portare avanti la sua vendetta contro Luciana e Patrizio si ritroverà a dover dialogare con un nuovo ed inaspettato vicino. Ferri sembrerà fare sempre più fatica a trovare un dialogo con gli operai dell’azienda. Cerruti riuscirà finalmente a scoprire quale segreto sta nascondendo il suo dottore.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le news da Palazzo Palladini torneranno tra una settimana svelandoci nuovi colpi di scena ed anticipazioni Un Posto al Sole.

