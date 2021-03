Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 marzo al 2 aprile 2021 ci svelano che vivremo attimi che ci faranno trattenere il respiro per le vicende di Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 marzo al 2 aprile 2021

Filippo sembra intravedere un momento di ritrovata e meritata serenità. Al suo rientro a Palazzo Palladini viene accolto calorosamente dalla moglie e dalla figlia e si appresta a tornare alla quotidianità. Quando l’uomo racconta ogni cosa a Serena lei sembra faticare a trattenere l’emozione. Ciononostante lo sostiene spingendolo a partire per Milano.

Il rapporto di collaborazione tra Ferri e Franco sembra farsi sempre più forte, sotto lo sguardo incredulo di Renato e Giulia. Franco continua a indagare sul misterioso sabotatore, mentre Roberto cerca inutilmente di coinvolgere Marina nei problemi dei cantieri.

L’arrivo dirompente di Bice a casa di Cotugno provoca ulteriore scompiglio nella vita di Salvatore, ma permette anche a Mariella di comprendere i valori dell’amicizia più vera. Dopo un pranzo decisamente fallimentare le due ragazze si riappacificano, anche se il prezzo per Mariella si rivela abbastanza doloroso.

Clara vede nel suo compleanno imminente l’occasione per un possibile riavvicinamento con Alberto, ma la presenza di un terzo incomodo rischia di mandare all’aria i suoi progetti. Mentre è in compagnia di Marika la ragazza riceve una notizia che la getta in un profondo stato di prostrazione: Barbara sta facendo di tutto per convincere Alberto a sbarazzarsi della sua compagna. Tutto questo finisce per spingerla a prendere una decisione definitiva sul suo rapporto con Alberto.

Silvia è al settimo cielo: Michele ha accettato di passare con lei la Pasqua a Indica. Una improvvisa offerta di lavoro ricevuta dall’uomo potrebbe però mandare all’aria i suoi progetti. Fortunatamente però, proprio mentre si prepara a partire per Indica, Silvia riceve da Michele una sorpresa graditissima.

Spoiler Un Posto al Sole: nuovo consulto medico per Filippo

Serena, dopo aver spinto Filippo a partire per Milano, decide di affidare Irene a Giulia e a Bianca e di partire con lui. Nel capoluogo lombardo Filippo viene sottoposto ad un secondo consulto medico e, qualunque sia il verdetto, per lui è importante poter contare sull’appoggio della donna.

Renato si ritrova così a dover gestire l’esuberanza di Bianca, Jimmy e Irene che sembrano essere sempre in vena di scherzi. Per arginare la loro vitalità decide di portarli allo studio di Niko, ma questa decisione potrebbe avere effetti inaspettati.

Cosa accadrà? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.