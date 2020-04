Le anticipazioni ci svelano che nella soap Un Posto al Sole dal 27 aprile al 2 maggio 2020 vedremo ancora alcune repliche della stagione 16. Le riprese a Palazzo Palladini infatti sono state sospese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate fino al 2 maggio 2020

Giulia è sempre più determinata a continuare le sue attività sociali nel centro di Napoli. Nel frattempo Vintariello, che non vuole procurare problemi a chi lo circonda, si prepara a lasciare il capoluogo partenopeo, sempre più convinto che tutto si sia finalmente risolto. Tuttavia alcuni eventi dimostreranno che il passato è ancora in agguato ed è pronto a riaffacciarsi nella vita dell’uomo. Partenza in programma anche per Otello, che si prepara a compiere il viaggio della sua vita.

Mentre Silvia è impegnata a combattere gli effetti della recessione, Rossella può finalmente tirare un sospiro di sollievo. È però ancora troppo presto per pensare che le cose tra lei e Gianluca siano finalmente andate a posto, e ben presto una nuova tempesta si abbatterà sui due. Rossella non è certo tipo da accettare le mezze relazioni, e determinata ad avere tutto o niente lascia Gianluca.

Per una love story che finisce ce n’è un’altra pronta a ripartire. Si tratta di quella di Serena e Tommaso. La donna sembra disposta a concedere a Tommaso una possibilità e lui appare pronto a tutto pur di conquistarla. Filippo appare davvero troppo lontano ed irraggiungibile per la ragazza. I progetti di Tommaso di mettere radici a casa di Filippo però ottengono in risposta un rifiuto da parte del cugino.

Greta riceve da Ferdinando una confessione inaspettata. La rivelazione ricevuta lascerà la donna sconvolta, al punto che sembra prendere in considerazione la proposta di lui di fuggire via insieme.

Spoiler Un Posto al Sole: Niko pensa di rinunciare al progetto Erasmus

La scoperta che Niko abbia voluto tenere all’oscuro Renato della sua idea di partire per il progetto Erasmus lascia il padre molto dispiaciuto.

Il risentimento di Renato finisce per ferire davvero il figlio Niko, che per non creare ulteriori dissapori in famiglia decide di rinunciare al progetto Erasmus e di rimanere invece a Napoli.