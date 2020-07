Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 luglio 2020 ci svelano che proprio quando tutti gli ostacoli alle nozze tra Guido e Mariella sembravano essere stati superati, una nuova minaccia arriva a mettere a rischio il cammino dei due verso l’altare. Al sopraggiungere del giorno tanto atteso infatti qualcosa sembra non andare per il verso giusto e la festa rischia di trasformarsi in qualcosa di ben diverso da come i due l’avevano immaginata. Prosegue intanto inesorabile la vendetta di Bice su Patty e Sergio. Vediamo tutto quello che ci aspetta nell’ultimo mese di Luglio di Upas e le sue anticipazioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 al 31 luglio 2020

Rossella e Silvia intanto, sempre più in tensione per motivi diversi tra loro, entrano in rotta di collisione e la madre ha modo di riflettere su molte cose. Riflessioni importanti anche per Marina, che si pone mille domande sul suo futuro ai Cantieri. La ragazza è alquanto indecisa se accettare l’invito di Fabrizio oppure dare ascolto a Ferri. La ragazza è protagonista anche di un confronto ricco di colpi di scena con Roberto.

Un confronto con il padre induce Filippo a confrontarsi con Serena, non soltanto per quello che riguarda la società ma anche e soprattutto per il loro futuro. I due appaiono sempre più distanti tra loro.

Distanze che sembrano diventare incolmabili sono anche quelle che dividono Eugenio da Viola. L’uomo infatti sembra aver messo al primo posto il lavoro e la loro relazione finisce inevitabilmente per risentirne. Nel frattempo cresce sempre di più l’intesa tra Eugenio e Susanna, fino a giungere ad un confronto alquanto delicato e dall’esito davvero spiazzante.

Non è solo Eugenio ad aver dato priorità alle sue esigenze lavorative. Anche la relazione tra Roberto e Marina sembrano risentire della decisione di quest’ultima, determinata ad andare avanti ormai per la sua strada.

Giulia, dopo aver spinto Renato a riappacificarsi con Susanna, cerca rifugio in programmi televisivi di basso livello. Intanto Rossella è alle prese con un esame apparentemente semplice, che però nasconde delle insidie. Neppure il supporto di Ornella potrebbe bastare a fargli superare la prova brillantemente.

Le nostre news su Un Posto al Sole per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler potremmo avere nuove anticipazioni e sapere cos’altro accade nella soap ambientata a Palazzo Palladini.