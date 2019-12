Molto entusiasmanti e ricche di suspense le puntate settimanali di Un posto al sole in onda dal 23 al 27 dicembre. Nel dettaglio vedremo le puntate numero 5401-5402-5403-5404 e 5405. Si respirerà il Natale a Palazzo Palladini. In questa settimana, infatti, la celebre soap opera non andrà in vacanza e i nostri protagonisti partenopei ci terranno in lieta compagnia anche durante le festività. L’orario non subirà variazioni, l’appuntamento rimane confermato alle 20.40/20.45 circa, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. La puntata del 25 dicembre, inoltre, sarà molto speciale e a dir poco magica. La piccola Bianca e Jimmy resteranno coinvolti in un cortocircuito temporale che farà comprendere loro il vero significato del Natale.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 27 dicembre

Giulia e Angela vivranno una settimana particolarmente tesa. Madre e figlia, infatti si scontreranno in maniera alquanto dura. Durante il giorno della vigilia, Angela dovrà assentarsi per una serie di problematiche di lavoro.

Arianna, dopo aver rifiutato di lasciare Napoli, cambierà idea e partirà per Londra insieme all’uomo della sua vita. A quanto pare Andrea Pergolesi riuscirà a convincere la donna a seguirlo. Durante il volo, i due innamorati avranno a che fare con uno strano passeggero. Raffaele incastrerà suo cognato il quale si ritroverà a vivere sotto lo stesso tetto di Otello.

Spoiler Un posto al sole: Filippo preoccupato per Viviana

A Palazzo Palladini gli abitanti saranno alle prese con le festività di Natale. Accadrà di tutto a quanto pare. Silvia dovrà rassegnarsi a sua madre e Otello mentre Raffaele Giordano si renderà conto di possedere tutto quello che desidera.

L’atmosfera di questo periodo avvolgerà anche Serena e Filippo i quali vivranno un momento estremamente armonioso. Peccato, però, che questa serenità non durerà a lungo in quanto Filippo apprenderà dell’arrivo di Viviana. Proprio con quest’ultima l’uomo aveva tradito sua moglie.

Eugenio riceverà una certa proposta di lavoro che rischierà di minare il suo rapporto con Viola. Infine, Guido scoprirà l’identikit della persona misteriosa che si intrufolerà nella sua abitazione.