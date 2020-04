Le anticipazioni delle puntate in onda in replica di Un Posto al Sole dal 20 al 25 aprile 2020 ci svelano che non tutte le speranze sono perdute per Andrea, che con il ritorno di Arianna in città vede ancora una possibilità.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate fino al 25 aprile 2020

Dopo la partenza di Arianna Andrea, distrutto dal dolore, si trova a vivere il suo incubo peggiore. Si ritrova infatti in un mondo popolato soltanto da donne adoranti. Lui è incapace di dimostrare di essere cambiato davvero e di non essere più il playboy che era un tempo. Ma al suo risveglio trova una meravigliosa sorpresa pronta ad andargli incontro. Se la partenza di Arianna aveva gettato il giovane nello sconforto, il suo inaspettato ritorno riaccende in lui le speranze.

La guerra tra Greta e Roberto sembra inarrestabile e l’uomo prova a colpirla anche nel lavoro. Greta però non è affatto intenzionata a soccombere e decide così di affrontarlo. Roberto non si cura neppure di nasconderle i suoi tradimenti e la donna se la prende con Marina. Anche Teresa proverà a mettere in guardia Greta sulla spietatezza di Roberto e Marina, che stanno già progettando un piano ai danni della donna.

Rossella, nonostante compia numerosi sforzi, sembra non riuscire affatto a far cambiare idea a Gianluca che sembra non volerne sapere di impegnarsi seriamente nello studio. Ad ottenere ottimi risultati in campo scolastico è invece Niko che, dopo aver entusiasmato Renato superando l’esame di diritto privato, ha in mente un nuovo progetto che però il padre potrebbe non gradire affatto. Mentre Rossella cerca il modo giusto di porsi con Gianluca, a rendere ancora più precario l’equilibrio di coppia tra i due contribuisce anche l’arrivo di una ragazza dal fascino ispanico.

Renato, sempre troppo immerso nel suo lavoro, non trova tempo per Raffaele che per punirlo escogita una piccola vendetta.

Filippo riceve la visita di una persona che sembra intenzionata a trasferirsi a casa sua, scombinando così tutti i suoi equilibri. Serena, convinta che Filippo stia con Viola, deciderà di dare una svolta decisiva alla sua vita sentimentale.

Spoiler Un Posto al Sole: il passato di Vintariello torna ad affacciarsi

Le speranze di Angela che Vintariello si sia lasciato la sua vita da criminale alle spalle sembrano vacillare quando il passato dell’uomo torna a riaffacciarsi prepotentemente nella sua esistenza.

Ad assistere alla inconsueta reazione di Vintariello quando si trova faccia a faccia con qualcosa che lo riporta al suo passato da ex boss della mala, è Giulia, che subisce un’intimidazione.

Ricordiamo che la soap opera sta andando in onda con le repliche di puntate vecchie. Il cast, a causa del Coronavirus, ha dovuto interrompere, già da un po’, le registrazioni.