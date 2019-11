Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana dal 2 al 6 dicembre 2019 sono avvincenti. Diego dovrà prendere una decisione di un certo spessore che riguarderà Jacopo e la sua vita. Renato subirà lo sfogo di Otello mentre Clara sarà affranta per aver perso il lavoro. Infine, Alex si deciderà a parlare con Rosaria di Carla.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 6 dicembre 2019

Grazie all’aiuto di un celebre cantante, Vittorio riuscirà a far breccia nel cuore di Alex e a ricucire il rapporto con la ragazza. La presenza di Carla, tuttavia, rischierà di compromettere il precario equilibrio delle due sorelle Parisi. Per tale ragione, Alex deciderà di parlarne a Rosaria.

La piccola Bianca, ancora tormentata dalla nuova maestra, dovrà fare i conti con un malanno stagionale e una forte ansia. Grazie a ciò, Franco e Angela apprenderanno di come a scuola le cose siano peggio di quello che pensavano.

Alberto e Marina si riappacificheranno e, spronato dalla donna, il Palladini dovrà far fronte ad un’emergenza dei cantieri. Presto, però, Alberto sarà travolto da un problema ancor più grave. Clara, dopo aver rifiutato di concedersi a Cipriani, resterà senza lavoro. Disperata, l’ex cameriera di Alberto si confiderà con Angela e Giulia le quali la inviteranno a denunciare l’accaduto e il suo ormai ex datore di lavoro.

Spoiler Un posto al sole: Marina conosce Sebastiano

Diego, dopo aver capito chi sia stato ad investire veramente Aldo, dovrà riflettere sulla proposta dell’avvocato Leone. Quest’ultimo, infatti, per proteggere suo figlio Jacopo, farà un’offerta incredibilmente invitante al figlio di Raffaele. Il tempo per riflettere non sarà molto in quanto presto giungerà il giorno dell’udienza per il patteggiamento.

Fabrizio prenderà una spiazzante iniziativa e presenterà Sebastiano alla donna. I due finalmente potranno conoscersi durante una cena con l’intera famiglia Rosato. Peccato che questo inaspettato incontro non andrà a finire nel migliore dei modi e la donna ne uscirà visibilmente provata.

Da quando Nadia lo ha lasciato, Renato è rimasto profondamente solo. Vedendo suo fratello depresso, Raffaele andrà a parlarci e proverà a spronarlo. Riuscirà nell’intento? Intanto, Otello, preso da un terribile malumore, finirà per litigare con Teresa ed andrà a sfogarsi con Renato.