Sta per tornare Un Passo dal cielo 8. La serie inizierà dal nuovo anno e vede confermata la protagonista, l’attrice Giusy Buscemi nel ruolo di Manuela Nappi. Vediamo insieme le anticipazioni, il cast e quando andrà in onda.

Un Passo dal cielo 8: la trama della nuova stagione e quando in tv

Dal 2011 su Rai1 va in onda Un Passo dal Cielo che ora è arrivato all’ottava stagione. Nel corso delle prime tre abbiamo seguito le avventure di Terence Hill, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, dalla quarta quelle del nuovo comandante Francesco Neri (l’attore Daniele Liotti) e dalla settima di Giusy Buscemi. Per sapere cosa accadrà alla protagonista si dovrà attendere il nuovo anno. Un Passo dal Cielo 8 andrà infatti in onda dal 9 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Ma quale sarà la trama? Dalle immagini diffuse dal trailer è stato svelato che ci sono delle new entry: si tratta di Nino Frassica che interpreterà il “magico” Nino, zio della moglie di Vincenzo Nappi, Carolina. Inoltre i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi sono sempre alla ricerca delle origini di Nathan. Ad aiutarlo potrebbe esserci un nuovo personaggio, il ricercatore Stephen Anderssen (l’attore Raz Degan), trasferitosi a San Vito di Cadore con una squadra di scienziati, la Origin GeoEngineering, per salvare un ghiacciaio. Non mancano quindi le tematiche sociali e ambientali in questa nuova stagione.

Numeri episodi e new entry

In totale saranno sei le prime serate di Un Passo dal Cielo 8. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la serie è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Nel cast ci sono Giusy Buscemi (Manuela Nappi); Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi), Marco Rossetti (Nathan), Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli. Tra le new entry ci sono Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri, Alberto Malanchino, Raz Degan (Stephen Anderssen) e Nino Frassica (Nino).