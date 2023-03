Nella settima stagione di Un passo dal cielo, in onda dal 30 marzo per otto appuntamenti in prima serata su Raiuno, tornerà anche Carolina interpretata da Serena Iansiti. Carolina e Vincenzo hanno scelto di andare a vivere sotto lo stesso tetto con i loro figli. Una convivenza che Ianniello ha definito burrascosa perché Vincenzo si troverà a dover gestire la casa e i figli dopo che Carolina ha scelto di buttarsi sul lavoro. Lei riceverà un’offerta professionale a cui non potrà rinunciare da parte di Joe Bastianich… eh sì proprio lui!

Intervista a Serena Iansiti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Serena Iansiti che ci ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio: “Rispetto alla scorsa stagione, Carolina è cambiata molto. Da imbrogliona serale si è trasformata in una donna in carriera. Il suo desiderio però è anche quello di allargare la famiglia con Vincenzo”.

Non potevamo non chiederle dell’incontro sul set con Joe Bastianich: “L’ho trovato molto simpatico e per essere la sua prima esperienza su un set se l’è cavata molto bene. Si è divertito parecchio ad interpretare se stesso. Nella serie, lo vedremo interessato ad avviare una collaborazione con il mio personaggio”.

Carolina però si troverà ad essere meno presente nella vita di Vincenzo che soffrirà la sua ascesa professionale. E’ una situazione che ricalca la vita reale? Serena afferma: “C’è ancora un po’ di insofferenza dovuta alla paura di perdere il controllo sulla situazione. Per tanti anni, l’uomo è stato al potere e lo è ancora perché noi donne siamo ancora una minoranza anche se pian piano ci stiamo appropriando del posto che ci spetta”.

La Iansiti è stata una delle protagoniste del Commissario Ricciardi. Nel finale, Luigi sembra ormai aver fatto la sua scelta e i fan sono curiosi di sapere come finirà con Enrica. Livia invece sembra essere stata messa da parte: “Livia però si riscatta dopo aver commesso l’errore di lasciarsi andare con Falco. Si è sacrificata per salvarlo. E’ stata rifiutata da Ricciardi e ora si è messa l’anima in pace”.

Ad aprile intanto andranno in onda i primi episodi dei Bastardi di Pizzofalcone. L’attrice ci ha dato qualche piccola anticipazione: “Sarà una stagione interessante. Abbiamo lasciato Lojacono in una situazione difficile, insanguinato e legato. Che fine farà? E quale sarà il destino di Alex e Rosaria? Succederanno tante cose”.

Video intervista a Serena Iansiti