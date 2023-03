Nella nuova stagione di Un passo dal cielo, Monica Nappi tornerà ad indagare al fianco del fratello Vincenzo. La ragazza che abbiamo lasciato alla fine della scorsa stagione ora è adulta: promossa ispettrice, ha lavorato sul campo ed è diventata una poliziotta tutta d’un pezzo, esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio, ma non ha perso la sua profonda attenzione al lato umano delle persone coinvolte nelle indagini. Il ritorno di Manuela non è casuale: è infatti tornata per indagare sulla morte di una donna avvenuta in circostanze misteriose. A vestire i panni di Monica è l’attrice Giusy Buscemi, ex Miss Italia e amatissima dal pubblico anche per l’indimenticabile personaggio di Teresa Iorio nel Paradiso delle Signore.

Intervista a Giusy Buscemi

Noi di SuperGuida Tv l’abbiamo videointervistata in esclusiva e le abbiamo chiesto delle anticipazioni su quello che vedremo in questa nuova stagione. Sulla centralità del suo personaggio, l’attrice ha confidato: “Non ho avvertito maggiore responsabilità perché ancora una volta le montagne sono al centro del racconto. Sicuramente è una Manuela diversa da quella che il pubblico ha finora conosciuto”.

Abbiamo stuzzicato la Buscemi su questo aspetto e sulla trasformazione del suo personaggio: “Una novità di questo personaggio è che stando a Belluno ha imparato la prossemica, una disciplina che permette attraverso l’analisi delle espressioni facciali di capire il non detto delle persone. E io devo ammettere che nella vita ho un particolare intuito. Riesco a capire quando chi ho di fronte mi sta raccontando una bugia”.

Nella serie, Giusy Buscemi ha ritrovato Giulia Vecchio, new entry della settima stagione, con cui aveva condiviso il set del Paradiso delle Signore: “E’ stato bellissimo poter tornare a lavorare con Giulia che oltre ad essere un’attrice che stimo moltissimo è anche una delle mie migliori amiche”. La Buscemi è tornata sul set della serie ad un mese di distanza dal parto. L’attrice è infatti diventata mamma per la terza volta. Nell’intervista ci ha rivelato che è stato difficile gestire il lavoro con la maternità: “E’ stato faticoso. Mi sono sentita però anche fortunata però perché ho avuto la possibilità di chiedere aiuto a delle persone vicine a me. La mia famiglia è venuta in montagna con me, i bimbi più grandi sono andati a scuola a Vito di Cadore mentre il piccolo stava con una tata. Ci siamo dovuti organizzare bene”.

Sei mesi dopo la nascita del terzo figlio, Giusy Buscemi si è anche laureata in Lettere. Un traguardo importante che ha voluto condividere con i suoi fan: “Ho sofferto molto nei primi anni di università il peso della performance. Ai tempi del liceo ho fatto delle cose di cui mi pento. Non mi presentavo a scuola per non essere interrogata quando sapevo che non avrei preso un bel voto. Il percorso universitario mi ha aiutato a crescere come persona. Non è importante studiare per un voto ma per imparare. Purtroppo oggi invece siamo ancora schiavi del meccanismo della votazione”.

Video intervista a Giusy Buscemi