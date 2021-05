Si è conclusa ieri sera la sesta stagione della fortunatissima serie ‘Un passo dal cielo’ in onda su Rai 1. La domanda sorge spontanea per i tanti milioni di telespettatori che ogni giovedì hanno seguito le vicende dei protagonisti della serie ambientata tra le montagne del Trentino. Ci sarà una settima stagione? Che notizie sappiamo in merito?

Un Passo dal cielo 7 si farà? Le ultime news

Quella appena conclusa di ‘Un passo dal cielo’, è stata una stagione con risultati eccellenti di audience, con punte del 23% di share e una media di 5 milioni di telespettatori inchiodati al televisore ogni giovedì sera.

Gli appassionati della fiction di Rai 1 si domandano se ci sarà una settima stagione. Al momento non ci sono ancora certezze, l’ufficialità ci sarà solo nei prossimi mesi, ma visto il grande successo in termini di ascolti, perché non dovrebbe esserci una nuova stagione, la settima appunto?

Un Passo dal cielo 7: le dichiarazioni di Danile Liotti

Nelle scorse settimane a parlare è stato il protagonista della serie Daniele Liotti, nei panni di Francesco Neri. L’attore sembra ottimista, anche se non ha voluto annunciare nulla di sicuro. In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, l’attore è stato molto preciso: ”Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla.”

La conclusione della sesta stagione

La conclusione della sesta stagione di ‘Un passo dal cielo’ ci ha regalato il chiarimento dopo una crisi nell’amicizia fra Francesco e Vincenzo. Insieme a Manuela, i due fratelli hanno fatto di tutto per non far cedere Francesco alla rabbia se non addirittura alla voglia di vendetta.

Se dovessero esserci delle scommesse su una prossima stagione di ‘Un passo dal cielo’, sicuramente, visti i risvolti dell’ultima stagione, non avremmo dubbi a puntare tutto sul fatto che ci sarà una settima stagione di ‘Un passo dal cielo’. Al momento non ci resta che attendere le novità che arriveranno nelle prossime settimane sulla possibilità di una nuova stagione della fiction di Rai 1 ambientata in Trentino.