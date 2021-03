Sta per tornare Un Passo dal Cielo 6. Quando inizia la fiction Rai, quando, cioè, la vedremo in onda in prima serata su Rai 1? I fan devono aspettare ancora veramente poco per vedere, finalmente, i nuovi episodi. Molte cose, però, sono cambiate. In primis? Il titolo della serie, anche se non completamente come si pensava un paio di mesi fa. Era circolata la notizia che non avremmo più potuto parlare di Un Passo dal Cielo 6, bensì de I Guardiani del Cielo. A quanto pare, però, alla fine è stato deciso di accostare i due titolo e così avremo Un Passo da Cielo 6 I Guardiani.

Un Passo dal cielo 6 – i Guardiani: il nuovo titolo della Serie Tv con Daniele Liotti

Perché un nuovo titolo? Come mai questa decisione proprio alla sesta stagione? A Sorrisi l’ha spiegato Daniele Liotti, attore protagonista della fiction, dicendo: “Ci sono delle novità. Il titolo si riferisce al fatto che i nostro personaggi sono un po’ dei guardiani delle montagne“.

Sulle novità Liotti ha aggiunto: “Francesco abbandona la Forestale, si leva la divisa, ma non per questo rinuncia a difendere le sue montagne. E’ passato del tempo da quando lo abbiamo lasciato e ora lo ritroviamo che chiude la porta della sua palafitta sul lago di Braies, troppo piena di ricordi, e si mette in viaggio per portare i lupi di Emma in Slovenia, nel loro habitat ideale. Lei non c’è più e Francesco vuole esaudire il sogno della donna che ha amato così tanto“.

Qualche mese fa si parlava del cambio del titolo della fiction Rai, anche se in maniera più radicale. Fra i vari motivi su cui si discuteva vi era però anche il fatto che fosse cambiata completamente la location. Niente più Trentino e niente più Lago di Braies. Il set si è spostato, infatti, a San Vito di Cadore e sul lago di Mosigo.

Un Passo dal cielo 6 cast: chi va e chi resta

Faranno parte del cast della fiction Rai: il già nominato Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, Enrico Ianniello in quelli del commissario Vincenzo Nappi, Gianmarco Pozzoli ovvero Huber, Pilar Fogliati nei panni di Emma e … .

New entry o graditi ritorni:

Giusy Buscemi: Manuela Nappi

Aurora Ruffino: Dafne

Anna Dalton: Elda

Serena Ianisti: Carolina

Carlo Cecchi: Carlo

Jenny De Nucci: Isabella

Filippo De Carli: Giorgio

Luca Chikovani: Enrico

La trama della fiction Rai “Un Passo dal Cielo 6”

La sesta stagione della fiction Rai si aprirà, come raccontato da Daniele Liotti, con lui che lascia la sua casa sul lago di Braies e se ne va. Francesco Neri si spoglia della divisa da forestale per inseguire un nuovo viaggio e un nuovo scopo, proprio quando tutto pare non avere più un senso. Francesco ed Emma, infatti, si sono sposati. Tutto sembrava andare per il meglio, ma la donna è morta poco dopo a casa di un aneurisma.

Francesco seguirà Nappi e viceversa. I due si trasferiranno insieme e insieme continueranno ad indagare e a proteggere le montagne.

Tanti saranno i colpi di scena. Altrettante le novità. I fan e i più curiosi potranno vedere i nuovi episodi in onda a partire dal 1 aprile 2021.