La prossima puntata di Un passo dal cielo 7 è prevista per la prima serata di oggi giovedì 27 Aprile su Rai Uno (inizio ore 21.30 circa).Anche quest’anno, giunta ormai alla settima stagione, la fiction sta facendo registrare ottimi ascolti. Merito delle trame articolate e intriganti che si rinnovano di puntata in puntata, ma anche di un cast collaudato e diventato familiare per i telespettatori.

Ricordiamo che fra i principali interpreti di Un passo da cielo 7 ci sono la ex Miss Italia Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti, Gianmarco Pozzoli ed Enrico Ianniello. Di seguito vi diamo le anticipazioni della prossima puntata.

Un passo da cielo 7: anticipazioni puntata Giovedì 27 Aprile. Cosa succederà. Ritorna Eva

Cosa accadrà nella nuova puntata di Un Passo dal Cielo 7? Cosa vedremo giovedì 27 aprile in prima serata su Rai 1? Il titolo dell’episodio è Radici e rami. A quanto pare durante una rappresentazione che rievoca la Prima Guerra Mondiale, un giovane viene colpito da una pallottola vera e Vincenzo e Manuela indagano per cercare di scoprire cosa è successo. Sarà proprio per far luce sul caso che i due verranno a conoscenza di una storia molto dolorosa.

Mentre la collaborazione fra Nathan e la Polizia diventa sempre più stretta, Huber viene cacciato via di casa dalla moglie. Intanto ritorna Eva.

Dove è stata girata la settima stagione della fiction? Location

Una parte consistente del successo di Un passo dal cielo 7 si deve, certamente, alle splendide ambientazioni. I telespettatori restano incantati di fronte alle location mozzafiato in cui si snodano le vicende raccontate nella serie. Vi state chiedendo dove sia stata girata la fiction di Rai Uno? Ve lo diciamo subito.

A partire dalla sesta stagione, Un passo dal cielo è ambientata a San Vito di Cadore, una bellissima località del Veneto. Si tratta di un piccolo centro, abitato da poco più di 2000 persone, situato in provincia di Belluno. Le montagne che circondano il luogo, quelle dell’Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali, costituiscono una cornice da favola.