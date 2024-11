Un padre: trama, cast e quando in tv del film ispirato ad una storia vera

Un Padre, titolo originario di Fatherhood, arriva in chiaro. Il film, diretto da Paul Weitz, è ispirato ad una storia vera e fa subito immedesimare lo spettatore in ciò che racconta. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Un Padre arriva su Rai1: trama e quando in tv

Arriva in prima serata su Rai1 il film ‘Un Padre’. La pellicola, uscita nelle sale nel 2021, è stata distribuita prima sulle piattaforme di streaming (da Netflix a Now) ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Ora andrà in onda martedì 5 novembre 2024 su Rai1 alle ore 21.35.

Ma qual è la trama di Un Padre? Il film mostra le avventura di Matthew, un neopapà che si ritrova vedovo e con una figlia piccola da accudire, Maddy. Sua moglie, la giovane Liz, muore infatti per un’embolia polmonare dopo il parto. Nel suo percorso e viaggio verso la paternità, Matthew affronta dubbi, paure, delusioni e pannolini sporchi nel tentativo di crescere la piccola da solo. Supportato dai suoi amici, l’uomo può contare anche sull’aiuto di sua madre e dei suoceri ma si ritrova a dover affrontare i pregiudizi e le difficoltà che caratterizzano la vita di un papà solo. Col tempo, imparerà da solo a crescere sua figlia, affrontando momenti difficili e altri più gioiosi ma sempre pronto a non far mancare nulla alla sua bambina.

Un film che tratta temi complessi e che fa riflettere sul difficile ruolo di essere genitore arrivando sino al cuore. Non manca uno spaccato della nostra società. Perché: “crescere un figlio è un lavoro complesso che dura h24”.

Il cast del film

Nel cast di Un Padre ci sono Kevin Hart (nel ruolo del protagonista Matthew), Melody Hurd (la piccola Maddy), Alfre Woodard, DeWanda Wise, Lil Rel Howery e Anthony Carrigan. Un Padre dura 109 minuti ed è diretto da Paul Weitz, regista di ‘About a boy’.