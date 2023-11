Il Natale si avvicina e, come sempre accade in questo periodo dell’anno, la tv ce lo ricorda proponendo tanti film a tema. Fra questi c’è anche Un Natale regale (2021), una commedia sentimentale diretta da T.W. Peacocke. Soggetto non originalissimo in verità, con tanto di ambito e affascinante principe a cui rapire il cuore, ma in fondo il Natale è la festa dell’amore e l’atmosfera romantica piace sempre. La storia del principe che sposa la ragazza comune è già vista sì, ma sempre piacevole, non trovate?

Le pellicola va in onda nella prima serata di Martedì 28 Novembre su Tv8: le curiosità più interessanti da sapere ve le sveliamo di seguito.

Un Natale regale: la trama in breve e il cast

Prima di scoprire quali sono le curiosità più importanti sulla pellicola, ripercorriamone prima a grandi linee la trama.

Lindsay Palmer dirige una importante associazione benefica a New York. Un giorno riceve un incarico prestigioso presso il regno di Veronia, dove le viene chiesto di curare un progetto al quale la famiglia regnante tiene moltissimo. La donna conosce così il principe Aiden e se ne innamora.

Questo il cast che dà vita al film: Jen Lilley, Brendan Fehr, Michael Hanrahan, Fiona Reid, Meher Pavri, Jeremy Walmsley e Rachel VanDuzer.

Le curiosità sul film

Un Natale regale è una commedia romantica del 2022 diretta da T.W. Peacocke. Queste sono le curiosità sul suo conto che dovreste assolutamente conoscere: