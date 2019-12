Nuovo appuntamento in prima serata con “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi e trasmesso nella prima serata di Rai3. Come sempre al centro della putnata casi di cronaca giudiziaria che hanno attirato l’attenzione del pubblico diventando oggetto di dibattito e discussione. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del 15 dicembre 2019.

Un giorno in pretura oggi: domenica 15 dicembre 2019

Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 20.30 torna “Un giorno in pretura 2019“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi nella fascia del pre-access time di Raitre.

Al centro della puntata di questa settimana la morte di Alfredo Cappelletti, il titolare di un’azienda che si occupa di formazione. E’ il settembre del 1998 quando l’imprenditore viene trovato morto con un coltello insanguinato in mano, nel suo ufficio di Milano. Il corpo senza vita dell’imprenditore viene trovato dalla figlia Elisabetta e da Alessandro Cozzi, suo stretto collaboratore, socio e amico della vittima. All’epoca le indagini portano alla conclusione del caso che viene archiviato come suicidio.

Un giorno in pretura: la morte di Alfredo Cappelletti e Ettore Vitiello

Nel 2011 però la morte di Ettore Vitiello riapre le indagini, visto che l’imprenditore viene trovato morto in condizioni similari a quelle di Alfredo Cappelletti. Ettore Vitiello, infatti, viene accoltellato nel suo ufficio e dopo delle accurate ed attente indagini si scopre che ad ucciderlo è stato proprio Alessandro Cozzi che concessa l’omicidio. L’uomo è stato condannato a 14 anni, ma la sua confessione spinge gli inquirenti a riaprire il caso di Alfredo Cappelletti per via delle coincidenza tre le due morti.

Entrambi gli imprenditori, infatti, vengono ritrovati accoltellati nel proprio ufficio. Un semplice caso oppure dietro entrambi questi omicidi si nasconde la follia di Alessandro Cozzi. Possibile che il socio e stretto collaboratore di Cappelletti sia stato proprio lui ad ucciderlo quella domenica del 1998?

A queste e tante altre domande Roberta Petrelluzzi cercherà di dare una risposta durante la puntata di Un giorno in pretura in onda domenica 15 dicembre su Rai3.