Nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto con grande successo da Roberta Petrelluzzi nella prima serata di Raitre. Scopriamo in anteprima le anticipazioni e il caso di cronaca nera al centro della puntata in onda domenica 17 novembre 2019.

Un giorno in pretura stasera: 17 novembre 2019

Domenica 17 novembre 2019 alle ore 20.30 andrà in onda una nuova puntata di “Un giorno in pretura 2019“, la trasmissione condotta con grande successo da Roberta Petrelluzzi su Raitre.

Come sempre al centro del programma alcuni dei casi di cronaca giudiziaria che hanno attirato l’attenzione del pubblico diventando oggetto di dibattito e discussione. Per l’occasione la regista e ricercatrice è pronta a ricostruire per i telespettatori la vicenda seguendo il filone narrativo legal-thriller. Durante la puntata di domenica 17 novembre, Roberta Petrelluzzi si occuperà del caso di Stefano Cucchi. In particolare la giornalista si occuperà del processo Cucchi bis di cui si è tanto parlato in questi giorni.

Un giorno in pretura oggi, l’omicidio di Stefano Cucchi

A dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi, la giustizia ha fatto il suo corso. Due carabinieri sono stati condannati con l’accusa di pestaggio e omicidio preterintenzionale. Nello specifico il Tribunale si è espresso così: “Alessio Di Bernardo e Raffele D’Alessandro, sono stati condannati a 12 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma. Il maresciallo Roberto Mandolini, invece, è stato condannato a tre anni e otto mesi in quanto consapevole dell’operato dei due li ha coperti per anni”.

Durante la prima parte del processo fondamentale è stata la testimonianza di Francesco Tedesco. Il testimone ha portato alla luce delle verità rimaste a lungo segrete circa quella terribile notte del 22 ottobre 2009 che è costata la vita a Stefano Cucchi. Un risvolto importante raggiunto grazie al coraggio, alla forza e all’impegno di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e di tutta la famiglia che non si sono mai arresi cercando sempre verità e giustizia.