Daniele Liotti, in attesa di tornare in Alto Adige sul set di “Un passo dal cielo”, dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parla del suo film “Un figlio di nome Erasmus”.

Daniele Liotti protagonista di un film che non uscirà nelle sale, ma solo nelle piattaforme internet

Il capo della forestale Francesco Neri nella serie tv, “Un passo dal cielo”, al secolo Daniele Liotti ha in uscita un film, che per ovvi motivi non uscirà nelle sale cinematografiche, ma sarà disponibile su Chili, Rakuten Tv, Google Play e Youtube.

Il film a cui ci riferiamo è “Un figlio di nome Erasmus”, una commedia brillante al fianco di Ricky Memphis, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il film, come dicevamo, è disponibile sulle piattaforme on demand di streaming. E Daniele Liotti prova un certo rammarico perchè non è potuto uscire nelle sale. “Peccato, ci tenevo uscisse nelle sale – confessa a Tv Sorrisi e Canzoni – È una commedia e fa ridere, ma non solo, ha una chiave romantica e nostalgica. C’è un viaggio attraverso il Portogallo, con degli scenari molto belli, c’è il tema della seconda opportunità nella vita, c’è anche una parte più profonda che fa riflettere…”

“Un figlio di nome Erasmus”: trama e cast

Nel cast oltre al bravissimo Daniele Liotti ci sono:

Luca Bizzarri,

Paolo Kessisoglu,

Ricky Memphis.

La regia è affidata ad Alberto Ferrari. E’ una commedia brillante e parla di Quattro amici che vengono chiamati a Lisbona per il funerale della donna che tutti e quattro hanno amato 20 anni prima, quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Lì scoprono di avere una inaspettata eredità: un figlio, concepito da uno di loro. Ma chi è il padre? Il film è una produzione Eagle Pictures disponibile sulle piattaforme Internet.

Ma quali novità ci aspettano per la nuova stagione di A un Passo dal Cielo?

Liotti è molto rammaricato di non poter tornare sul set, immediatamente, ma la prudenza non è mai troppa, per cui ancora i set rimangono chiusi. L’attore si è dovuto fermare per quasi due mesi: “Saremmo dovuti partire con le riprese della sesta stagione di Un Passo dal Cielo a maggio, ma ovviamente non è stato possibile. Speriamo di riuscirci a luglio. Gli sceneggiatori sono al lavoro e saranno otto nuove puntate piene di sorprese. Anzi, di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio”.

Eccovi il trailer ufficiale del film “Un Figlio di nome Erasmus”