Il Luglio di Rai Uno è all’insegna del brivido. Da Martedì 4, infatti, a partire dalle 21.30, prende il via la nuova miniserie drammatico/thriller dal titolo Un cuore, due destini, una produzione franco-belga in prima visione tv assoluta. Se amate il genere non perdetela, perché la fiction ha tutte le carte in regola per intrigare e tenere incollato allo schermo lo spettatore. Intanto vi diciamo trama, cast, curiosità e quando va in onda.

Un cuore, due destini: la trama e il cast

La trama di Un cuore, due destini gira intorno ad un trapianto di cuore. Florence, cantante affermata, viene salvata da questo delicato intervento e, fortunatamente, rinasce. Tuttavia la donna, comprensibilmente, è curiosa di scoprire chi sia la sua salvatrice. Si tratta di Ana, una studentessa belga morta in un incidente stradale. Il padre della ragazza inizia per suo conto indagini volte a scoprire la verità. Intanto la vicenda si ingarbuglia. Quanto accaduto ad Ana e Florence si incrocia con la vita di Zoé, la figlia che l’attuale marito di Florence, ha avuto da una relazione precedente. Una storia intricata come si può vedere, che tiene con il fiato sospeso sino alla fine.

Il cast annovera attori molto conosciuti oltralpe, ovvero Claire Keim, Pierre-François, Martin-Laval e Kevin Janssens nei ruoli principali.

Qualche curiosità

Ecco alcune curiosità interessanti su Un cuore, due destini:

il regista è Frank Van Passel

decisamente belle e suggestive le location scelte per fare da sfondo alle vicende narrate. La miniserie è stata girata in Francia , in particolare nella località turistica di Biarritz e zone limitrofe nel territorio dei Pirenei atlantici

il titolo originale, quello con cui la fiction è conosciuta a livello internazionale, è Reinessance

, quello con cui la fiction è conosciuta a livello internazionale, è Un cuore, due destini è prodotto da Léonis Productions in collaborazione con TF1 e Radio Télévision Belge Francophone (RTBF).

Dove e quando vederla

L’inedita miniserie thriller va in onda su Rai Uno a partire da Martedì 4 Luglio sempre in prima serata. Vengono trasmessi due episodi a settimana dei 6 totali, quindi in tre serate complessivamente. Ogni episodio dura circa 40 minuti.