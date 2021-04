Cinquecento milioni di dollari: questo è il valore di diverse opere d’arte rubate. Dieci milioni di dollari è la ricompensa per chiunque riuscirà a scoprire il colpevole. Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo è la serie che racconta il più grande colpo ai danni della storia d’arte di sempre. Con questa miniserie di quattro episodi, la produzione Netflix chiede al pubblico di risolvere il mistero dietro il (vero) grande colpo ai danni di un museo di Boston avvenuto nel 1990, rimasto tuttora senza un colpevole. La serie è disponibile dal 7 aprile.

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo su Netflix, la trama della serie tv

È il 18 marzo 1990 quando 13 opere d’arte vengono rubate dall’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston nelle prime ore del mattino. Due uomini, vestiti come agenti di polizia, si sono introdotti con una scusa, riuscendo ad eludere tutti i sistemi di sicurezza. Dopo aver immobilizzato le guardie, i due ladri hanno agito indisturbati e in piena sicurezza. L’FBI si è messa al lavoro sul caso, valutando un bottino di 500 milioni di dollari. Il museo ha offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari per chiunque abbia informazioni che potrebbero portare al ritrovamento delle opere rubate, e tuttora è la più grande ricompensa in denaro mai offerta da un’istituzione privata.

La serie Netflix esamina tutte le piste, le indagini e le speculazioni che sono state fatte nel corso degli anni. Il mistero del colpo non è ancora stato svelato e ad oggi non si conosce l’identità dei ladri.

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo, le opere rubate

Tra le opere rubate al museo c’era Il concerto a tre di Johannes Vermeer. ritenuto il dipinto non recuperato più prezioso al mondo. I misteriosi ladri hanno anche rubato anche La tempesta sul mare di Galilea, l’unico paesaggio marino dipinto da Rembrandt. Altri furti riguardano: dipinti e schizzi di Rembrandt, Degas, Manet e Flinck, insieme a un pinnacolo di aquila relativamente privo di valore e un vaso cinese.