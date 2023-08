A distanza di un anno dalla morte di Piero Angela, Rai Storia celebra il grande divulgatore e conduttore con uno speciale da non perdere tramesso in prima serata su Rai1! Ecco tutte le anticipazioni, quando in tv e dove seguirlo.

“Piero Angela – Un viaggio lungo una vita”: il programma ad un anno dalla morte

In occasione del primo anniversario della morte di Piero Angela, Rai Cultura propone domenica 13 agosto 2023 lo speciale “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita” in prima serata su Rai1. Si tratta dello speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta” dedicato al più grande divulgatore della televisione presentato dal figlio Alberto Angela. Un viaggio speciale raccontato dal figlio che ripercorrerà tutte le tappe dei settanta anni di carriera del padre. Dal primo lavoro in radio fino al debutto come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles. Spazio poi all’esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam, gli incontri con le grandi star del cinema e della musica fino all’approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1.

Lo speciale televisivo mostra e racconta le tante facce dell’uomo che ha portato i telespettatori per la prima volta sulla Luna, ma ha anche raccontato la scienza e la natura. Indimenticabili i suoi programmi: da “Quark” a “Super Quark”, “Viaggio nel Cosmo”, “La macchina Meravigliosa” fino a “Il pianeta dei dinosauri” capaci di rinnovare e rivoluzionare il piccolo schermo. Piero Angela è stato un innovatore, un visionario, un pioniere della televisione capace di raccontare con garbo i progressi della scienza e della tecnologia. Il suo dono più grande era la capacità di saper parlare a tutti rendendo delle cose complesse comprensibili con parole semplici e chiare.

Rai celebra Piero Angela: nel programma il ricordo di Stefano Bollani e Jovanotti

Lo speciale di Rai1 “Un viaggio lungo una vita” dedicato a Piero Angela ad un anno dalla morte oltre alla presenza di Alberto Angela vede la partecipazioni di tanti amici e collaboratori che, nel corso degli anni, hanno lavorato con il divulgatore scientifico. Un coro di voci che hanno voluto omaggiare e ricordare l’uomo Piero. A cominciare dal racconto di Stefano Bollani sulla passione per il jazz, quando con il nome di Peter Angela animava i jazz club di Torino. Anche Jovanotti ha ricordato il giornalista e saggista quando lo scelse come presenza fissa in un suo tour.

E ancora: Riccardo Muti racconta la scelta di Piero di usare l’aria sulla quarta corda di Bach come sigla dei suoi programmi. Infine anche il ricordo di: Giorgio Parisi, Nobel per la fisica, l’astronauta Paolo Nespoli, la giornalista Gaia Tortora che racconterà della grande amicizia di suo padre Enzo con Piero.

L’appuntamento con lo speciale dedicato a Piero Angela è per domenica 13 agosto in prima serata su Rai1.