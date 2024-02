“Un amore” è la nuova serie che vede protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Si tratta di una storia romantica che mostra le difficoltà di vivere una storia d’amore, tra tempo e distanza. Vediamo insieme quando sarà distribuita, il cast e la trama.

Un amore, cast e trama della nuova serie Sky

Una nuova serie arriva su Sky e in streaming su NOW in occasione della settimana di San Valentino. Si tratta di ‘Un Amore‘ che sarà infatti distribuita a partire da venerdì 16 febbraio 2024 in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime).

Ma di cosa parla Un Amore? La serie è ambientata tra la Spagna e Bologna. Seguendo due linee temporali, conosceremo i protagonisti Alessandro ed Anna che si sono innamorati negli anni ’90 durante un viaggio Interrail in Spagna. I due però si separano ma decidono di continuare a sentirsi a distanza scambiandosi lettere. Si tratta quindi di un amore che non c’è mai stato e che quindi non può finire. Vent’anni dopo, i due si ritrovano a Bologna e devono fare i conti con una realtà ben diversa da quella che avevano immaginato nelle loro lettere. Anna infatti lavora per un ente di protezione ambientale ed è sposata con Guido con cui ha un figlio, Tommaso. Alessandro invece è un urbanista affermato ma non è riuscito a mettere radici e costruire una famiglia.

I due innamorati, Alessandro e Anna, sono interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti da adulti mentre da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini da giovani. Nel cast ci sono anche Alessandro Tedeschi che interpreta Guido, marito di Anna, Andrea Roncato (amico di Ale), Ivan Zerbinati e Camille Dugay (la sorella di Anna). Ottavia Piccolo è invece Teresa, la madre di Alessandro.

Il regista Francesco Lagi spiega:

“L’amore che raccontiamo è un amore mai vissuto realmente, per questo pronto per essere vissuto in pieno, che non si è mai logorato e che non ha mai subito le frustate del tempo. Un amore di molti anni, fatto solo di parole, di lettere spedite e ricevute, di attese e di conferme, di suggestioni e di sentimenti raccontati“.

Numero episodi e info

Un Amore è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino, è diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e Stefano Accorsi. Ogni venerdì usciranno due episodi, per un totale di sei episodi.