Un Altro Domani non va in onda oggi, lunedì 12 giugno, perché? Il motivo

Sorpresa amara oggi – lunedì 12 giugno – per i fans della soap spagnola che ci tiene compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5. Un Altro Domani oggi non va in onda, perché? Continua a leggere e scopri i motivi che hanno portato le reti Mediaset a un cambio di palinsesto, mettendo in pausa per la giornata di oggi anche la telenovela iberica.

Un Altro Domani, salta l’appuntamento del 12 giugno

Stamani intorno alle 9.30 è giunta la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il fondatore delle reti Mediaset si è spento oggi all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato nei giorni scorsi.

La notizia della sua morte ha inevitabilmente portato a un cambio di palinsesto sulle reti Mediaset e Canale 5 ha interrotto sul finale la diretta di Mattino Cinque News per lasciare spazio a uno Speciale Tg5, trasmesso in simultanea anche su Rete 4 e Tgcom24.

Il memorial su Berlusconi occuperà il palinsesto dell’intera giornata, interrompendosi solo stasera alle 18.25 per una breve pausa, per poi riprendere la lunga maratona sulla vita del Cavaliere che ha fatto da “pioniere” alla tv commerciale, rivoluzionando la televisione italiana e segnando la fine del monopolio RAI.

Per questo motivo oggi Un Altro Domani non andrà in onda, ma i fans della soap spagnola potranno presto ritrovare i loro beniamini ad attenderli.

Un Altro Domani, quando tornerà in TV?

Dopo la consueta pausa del weekend, Un Altro Domani sarebbe dovuto tornare oggi sui nostri schermi. L’appuntamento con le vicende di Carmen e Julia è rimandato di 24 ore, e tornerà domani – martedì 13 giugno – alle 16.08 su Canale 5

Dopo lo “stop” dovuto allo Speciale Morte Silvio Berlusconi la soap spagnola riprenderà infatti la sua consueta programmazione dal punto esatto nel quale la avevamo lasciata venerdì scorso. Julia voleva capire perché Leo avesse deciso di tornare in albergo. Temeva che vi fosse lo zampino della madre, ma le vere ragioni di Leo non avevano nulla a che fare con Diana. Riuscirà a scoprire quali sono? L’appuntamento, cari amici lettori, è per domani.