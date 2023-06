Le anticipazioni spagnole Un Altro Domani ci svelano un finale ricco di colpi di scena, con le due protagoniste della soap – Carmen e Julia – unite ancora una volta dalla stessa morale: superare i guai contando solo su sé stesse. Ma scopriamo qualcosa in più.

Un Altro Domani, anticipazione finale: Carmen scopre chi ha ucciso Inés

Carmen si è sempre dimostrata disposta a tutto pur di vendicare la morte della madre Inés e quando riesce a scoprire chi è la responsabile di questo gesto mette in atto un piano diabolico. La giovane scopre – nelle ultime puntate Un Altro Domani – che a uccidere Inés è stata Patricia, e questo non può che accrescere l’odio tra le due donne.

Decisa a vendicare la morte della madre con le proprie mani, la Villanueva si reca a casa di Patricia per farla fuori definitivamente. In questo modo intende fargliela pagare per il male che ha fatto alla sua famiglia.

Ma le cose non vanno come Carmen aveva previsto.

Anticipazione Finale Un Altro Domani, Victor muore

Carmen punta la pistola contro Patricia pronta a vendicarsi. Nel momento in cui preme il grilletto però l’arrivo di Victor da alla vicenda un epilogo completamente diverso. Il giovane – per impedire a Carmen di uccidere Patricia – si mette in mezzo tra le due donne, beccandosi così il proiettile.

Per il figlio di Inés e Ventura non c’è niente da fare: Victor muore all’istante.

La perfida Patricia prova a far ricadere tutte le colpe su Carmen, ma le indagini della polizia raccontano una storia diversa. Dopo aver condotto accurate indagini gli agenti riescono a capire l’esatta dinamica dei fatti, e Patricia viene condotta in carcere.

Carmen è però costretta a fuggire e costruirsi una nuova identità, rinunciando così a coronare il suo sogno d’amore con Kiros.

Un Altro Domani, finale amaro per Julia

Finale amaro anche per Julia, che proprio nel momento in cui sembra a un passo dalla realizzazione del più bel sogno d’amore deve fare i conti con un destino crudele.

Il matrimonio con Leo – tanto atteso quanto sognato – sembra finalmente essere sul punto di celebrarsi. I due hanno infatti deciso di sposarsi ufficialmente e la ragazza si prepara a vivere il giorno più bello della sua vita assieme a Leo. Tutto sembra perfetto e i neo sposi raggiungono l’altare, ma prima del gran finale ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Julia viene lasciata sull’altare dal suo amore, che proprio nel momento dello scambio delle fedi fa un passo indietro ammettendo di non poter sposare Julia perché ancora innamorato della sua ex.

Prima di scrivere la parola “fine” la soap spagnola sembra così tornare a unire il destino di nonna e nipote che – sebbene a distanza di molti anni e chilometri – si troveranno a condividere ancora una volta il motto “superare i guai contando solo su sé stesse”.