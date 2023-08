Le anticipazioni Un altro Domani dal 12 al 16 agosto 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle trame del gran finale. La soap spagnola chiuderà infatti definitivamente i battenti mercoledì 16 agosto. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle ultime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 12 al 16 agosto 2023

Diana discute con Julia e accusa la figlia di sposare Leo pur non amandolo, solo per la paura di restare sola. A conferma delle sue parole Diana rimarca come Julia – fin da adolescente – ha sempre cercato di avere un ragazzo al suo fianco. Se Diana ha alcune perplessità sul matrimonio tra Julia e Leo, i genitori delragazzo non sono da meno. Tra i futuri suoceri si accendono diversi conflitti, e la sola cosa sulla quale sembrano concordare è quella di boicottare le nozze.

La festa di addio al celibato e al nubilato di Julia e Leo è pronta, e la ragazza è felice che – alla fine – anche Diana abbia deciso di unirsi ai festeggiamenti. Tutto sembra procedere per il meglio, e anche Tirso ha accettato di accompagnarla all’altare. Ma una nube incombe ancora sui festeggiamenti: dov’è finito Leo? Il giovane non si presenta e al telefono è irreperibile!

Un Altro Domani, il finale

Il gran finale Un Altro Domani riserva a Cloe una grande delusione d’amore. La ragazza è sempre più innamorata di Xoel, ma riceve una brutta sorpresa quando lui le chiede 500 euro minacciandola. Se lei non gli darà i soldi, il ragazzo pubblicherà le foto di nudo che Cloe gli aveva mandato.

Spostandoci a Rio Muni troviamo Carmen in balia di Patricia. Victor capisce che Patricia è l’assassina di sua madre Ines, e giura di fargliela pagare a qualsiasi costo. Carmen comprende le sue intenzioni e si fa aiutare da Linda per eludere la sorveglianza e

scappare. Purtroppo, il tentativo di Carmen di fermare Victor ha un esito terribile.