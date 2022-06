Un Altro Domani, la nuova soap spagnola arrivata da pochi giorni nella programmazione pomeridiana di Canale 5 è già entrata nel cuore dei telespettatori. Scopriamo insieme le anticipazioni dal 11 al 17 giugno 2022, che promettono di tenerci col fiato sospeso. Ma cosa accadrà?

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 11 al 17 giugno 2022

Il giorno stesso del matrimonio Julia decide di annullare le nozze. Allo sconcerto generale per questa decisione della giovane segue la reazione furiosa di sua madre Diana. La donna è visibilmente scossa per la vergogna subita davanti a tutti gli invitati, molti dei quali sono clienti della sua azienda. Diana è infatti un’imprenditrice oltre che una donna alquanto determinata, che molto spesso esercita forti pressioni sulla figlia, proprio come fa Sergio. Neppure quest’ultimo sembra aver compreso i motivi della “ribellione” all’ultimo minuto della ragazza, e affronta Julia nel tentativo di capire il motivo del suo comportamento. Il Cuevas Guzmán si chiede se sia ancora possibile recuperare il loro rapporto.

Dopo il confronto Sergio scompare, e Julia è molto preoccupata per lui. Non si hanno più notizie del Cuevas Guzmán, Diana cerca di tranquillizzare la figlia ma lei comincia a pensare che gli sia accaduto qualcosa di grave e si sfoga con Tirso. Proprio quest’ultimo però riesce a trovare Sergio e portarlo in salvo.

Lasciata da parte l’ansia dell’ultimo periodo, Julia e Sergio trascorrono una inaspettata notte d’amore, dopo la quale lui le chiede nuovamente di sposarlo. Julia accetta, e i due organizzano una cerimonia modesta, con pochi invitati e senza i genitori.

Un Altro Domani, Carmen cerca di salvare Kiros

La ferita di Kiros ha provocato una grave infezione e il giovane rischia l’amputazione del braccio. Carmen inizia così una disperata ricerca per riuscire a trovare quelle medicine che potrebbero evitare al giovane la perdita dell’arto. Su suggerimento di Angel, Carmen si rivolge a Ines, che in un primo momento appare infastidita dall’insistenza della donna, ma in seguito si convince grazie anche all’intervento di Angel e Agustina. Sarà troppo tardi per Kiros? Dayo si appresta a tagliare il braccio del giovane operaio.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: tira aria di ribellione a Robledillo de la sierra

Julia non sembra essere l’unica a rimanere folgorata dall’aria di ribellione che soffia su Robledillo de la sierra. Anche Victor, ragazzo dal carattere frivolo e festaiolo, trova il coraggio di opporsi al padre Ventura, un uomo d’affari potente.

Le incomprensioni e le diversità di vedute di padre e figlio appaiono ogni giorno più evidenti. Riusciranno a trovare un punto d’accordo?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno alle 14.45 da Canale 5 e rivedere così le puntate Un Altro Domani che vi siete persi.