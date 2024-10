“L’ultima Notte Rosa The Final Tour” di Umberto Tozzi ha fatto tappa a Milano per la seconda volta dopo il sold out del 5 ottobre. Un viaggio musicale che ha visto il cantautore regalare una serata all’insegna della grande musica italiana accompagnato da un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra.

L’ultimo concerto di Umberto Tozzi a Milano

Dopo il grandissimo successo del concerto sold out di sabato 5 ottobre, Umberto Tozzi è tornato all’Unipol Forum di Milano con il suo “L’ultima Notte Rosa the Final Tour“. Dopo 50 anni di carriera e più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il cantautore è impegnato nel suo ultimo tour.

Un addio alle scene che suona come un trionfo, visto che Umberto Tozzi è uno degli artisti di maggior successo della musica italiana. La conferma arriva osservandolo sul palcoscenico di Milano dove si conferma un numero uno catalizzando l’attenzione del pubblico di ogni età e generazione. Basta guardarsi intorno per rendersi conto che le sue canzoni sono patrimonio della musica italiana. Hit senza tempo che sbloccano ricordi e che suonano ancora oggi attuali e moderne grazie ad una melodia, tipicamente italiana, così tanto amata e riconosciuta nel mondo.

Umberto Tozzi, la scaletta del concerto di Milano: “canzoni senza tempo”

Il viaggio musicale di Umberto Tozzi inizia con “Notte Rossa“, brano del 1981 e title track del suo settimo album scritto a quattro mani con Giancarlo Bigazzi. Poi è la volta di “Ti amo“, hit del 1977 con cui ha trionfato al Festivalbar e che infuoca l’Unipol Forum di Milano. Un coro di voci cantano all’unisono una delle canzoni evergreen della musica italiana.

La scaletta del concerto è un concentrato di hit senza tempo: da “Gli altri siamo noi” a “Gli innamorati“, hit estiva del 1991, fino alla prima sorpresa della serata. Sulle note di “Si può dare di più“, brano vincitore del Festival di Sanremo 1987 con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi duetta con Marco Masini, suo grande amico. I due regalano un’esibizione intensa e poco dopo una chicca ai fan (e non solo): “T’innamorerai” a due voci. In scaletta tanti altri successi dell’artista: da “Qualcosa qualcuno” alla splendida “Lei” fino a “Gente di mare” in duetto con Gigi D’Alessio. Per “Io camminerò“, invece, arriva Fausto Leali che ha portato al successo il brano scritto da Tozzi.

Gran finale con “Il grido“, brano del 1996, e le immancabili “Io Muoio Di Te“, “Stella Stai“, “Tu” e “Gloria“, canzone nominata ai Grammy Awards nella versione di Laura Branigan, con il pubblico in delirio a cantare brani senza tempo destinati a suonare e risuonare in eterno.

Umberto Tozzi dal vivo, le prossime date dei concerti

Dopo il grandissimo successo delle due date milanesi, prosegue L’ultima Notte Rosa the Final Tour di Umberto Tozzi con altri due imperdibili appuntamenti nei palasport italiani. I prossimi concerti sono: il 18 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 19 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

Ma non finisce qui, visto che la voce di Umberto Tozzi proseguirà il suo viaggio anche in Europa e poi in America con il suo ultimo tour prodotto ed organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. Ecco tutte le date nel dettaglio:

18 ottobre 2024 – ITALIA, Firenze, Nelson Mandela Forum

19 ottobre 2024 – ITALIA, Bologna, Unipol Arena

2 novembre 2024 – SVIZZERA, Zurigo, Kongresshaus

19 gennaio 2025 – GERMANIA, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20 gennaio 2025 – GERMANIA, Munich, Deutsches Theater

21 gennaio 2025 – GERMANIA, Stuttgart, Liederhalle, BeethovenSaal

23 gennaio 2025 – GERMANIA, Freiburg, Konzerthaus

25 gennaio 2025 – SVIZZERA, Lugano, Teatro LAC SOLD OUT

16 febbraio 2025 – AUSTRIA, Bregenz, Festspielhaus

19 febbraio 2025 – GERMANIA, Frankfurt, Alter Oper

22 febbraio 2025 – BELGIO, Bruxelles, Foret National

24 febbraio 2025 – AUSTRIA, Vienna, Wiener Stadthalle

20 marzo 2025 – CANADA, Vancouver

22 marzo 2025 – CANADA, Montreal

23 marzo 2025 – CANADA, Toronto, Rama Theater

25 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, New York, Manhattan Center

27 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Boston

29 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Atlantic City, Hard Rock Theater

30 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Chicago, Des Plaines Theatre

11 maggio 2025 – FRANCIA, Paris, L’Olympia

22 giugno 2025 – BULGARIA, Plovdiv, Ancient Theatre

13 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Perth, Astor Theatre

15 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Adelaide, Thebarton Theatre

17 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Sydney, State Theatre

18 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Melbourne, The Palais Theatre

Ricordiamo che: RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”, mentre Birindelli Auto è automotive partner del tour.