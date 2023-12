Torna la musica di Ultimo. Niccolò Moriconi rompe il silenzio con il nuovissimo singolo “Occhi lucidi” in uscita da venerdì 1 dicembre 2023 in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali.

Occhi lucidi è il nuovo singolo di Ultimo

E’ uscito il nuovo singolo di Ultimo dal titolo “Occhi lucidi” con testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi. Un nuovo potente brano di grande impatto e forte emotività destinato a diventare un classico nel repertorio dell’amatissimo cantautore. “Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili” canta Ultimo nel passaggio-chiave di una ballad in cui tutti noi possiamo immedesimarci. La sensazione di smarrimento è successo a tutti noi nella vita: in quel frangente mille domande ci attanagliano e alcune non trovano risposta. In questo limbo di attese e di non detti, correre con l’immaginazione alle cose per cui vale la pena emozionarsi è l’unica strada per spazzare via le nebbie dell’incertezza e guardare al futuro con occhi nuovi e immutata commozione.

Ad accompagnare il singolo anche un videoclip in cui compare Maria Esposito, la giovane attrice napoletano che interpreta il personaggio di Rosa Ricci nella serie cult “Mare Fuori”. Il video è diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e Edoardo Palma, e prodotto da MAESTRO & Think Cattleya.

Occhi lucidi, testo e video di Ultimo

Io non lo so cosa ci faccio qui

a pensare no, a dire a tutti di sì

mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie

a vivere dentro un cortile

a vivere senza bugie

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Io non lo so cosa mi manca qui

e vivo una vita come quelle dei film

tra gli attori, comparse, risate e malinconia

a fissare in un bar una donna

e di colpo sentirla già mia

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo forse lo farei

ma solo per restarti sempre intorno e dirti “come stai”?

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Stavamo su una barca al centro del tuo mare

lontano dai rumori e vicino alle risate

volevo darti un sogno e non ci so’ riuscito

volevi darmi tutto e adesso l’ho capito

Siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei

ma saper restarti sempre intorno chiederti “come stai?”

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Siamo fatti tutti un po’ così

senza parole gli occhi lucidi

ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA, tutte le date

Dopo il grandissimo successo di Ultimo Stadi 2022, più di 600mila biglietti per 15 date, e di “Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…” che ha registrato il record da 342.532 presenze in sole 6 date sold out, il cantautore romano ha annunciato il nuovo tour negli stadi in programma nel 2024.

Ecco tutte le date di Ultimo Stadi 2024 – La favola continua:

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo