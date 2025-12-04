La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Canale 5 con il concerto – evento “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta.

Umberto Tozzi, “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“, il concerto-evento che l’artista ha tenuto all’Arena di Verona e con cui ha salutato il pubblico al termine della sua lunga attività live. La serata, presentata da Federica Panicucci, ripercorrerà le tappe principali della carriera di Tozzi attraverso immagini, racconti e una scaletta costruita sui suoi successi più celebri. Per l’occasione il cantautore amato e conosciuto in tutto il mondo non sarà da solo, visto che sul palco della magica cornice dell’Arena di Verona ci saranno tanti amici e colleghi. A cominciare da Raf, Marco Masini, Laura Pausini per dei duetti davvero imperdibili. Non solo, tra gli ospiti del concerto anche The Kolors e Hauser, tutti chiamati a celebrare uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Una serata evento per ricantare brani che hanno segnato la storia della musica italiana superando anche i confini nazionali. Da “Ti amo” a “Gloria”, passando per “Tu”, “Stella stai”, “Gente di mare” fino a “Notte rosa”, il concerto è il racconto musicale di una carriera unica e straordinaria. Il concerto rientra inoltre nelle iniziative dedicate ai 60 anni di Fondazione AIRC.

Scaletta Umberto Tozzi, L’ultima grande notte rosa – La grande festa

A seguire la scaletta completa del concerto – evento “L’ultima grande notte rosa – La grande Festa” di Umberto Tozzi all’Arena di Verona:

Notte rosa

Ti amo

Gli altri siamo noi

Equivocando

Gli innamorati

Si può dare di più

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Eva

Lei

Gente di mare

Io camminerò

Dimentica, dimentica

Donna amante mia

Vento d’aprile

Torna a sognare

A cosa servono le mani

Tu sei di me

Il grido

Dimmi di no

Io muoio di te

Bis

Stella stai

Tu

Gloria

L’evento è prodotto da Friends Tv, con la regia di Luigi Antonini.