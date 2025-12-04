L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi – La grande festa arriva su Canale 5: quando in tv, scaletta ed ospiti

Da
Emanuele Ambrosio
-
Umberto Tozzi, l'ultimo concerto a Milano

La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Canale 5 con il concerto – evento “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta.

Umberto Tozzi, “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“, il concerto-evento che l’artista ha tenuto all’Arena di Verona e con cui ha salutato il pubblico al termine della sua lunga attività live. La serata, presentata da Federica Panicucci, ripercorrerà le tappe principali della carriera di Tozzi attraverso immagini, racconti e una scaletta costruita sui suoi successi più celebri. Per l’occasione il cantautore amato e conosciuto in tutto il mondo non sarà da solo, visto che sul palco della magica cornice dell’Arena di Verona ci saranno tanti amici e colleghi. A cominciare da Raf, Marco Masini, Laura Pausini per dei duetti davvero imperdibili. Non solo, tra gli ospiti del concerto anche The Kolors e Hauser, tutti chiamati a celebrare uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Una serata evento per ricantare brani che hanno segnato la storia della musica italiana superando anche i confini nazionali. Da “Ti amo” a “Gloria”, passando per “Tu”, “Stella stai”, “Gente di mare” fino a “Notte rosa”, il concerto è il racconto musicale di una carriera unica e straordinaria. Il concerto rientra inoltre nelle iniziative dedicate ai 60 anni di Fondazione AIRC.

Scaletta Umberto Tozzi, L’ultima grande notte rosa – La grande festa

A seguire la scaletta completa del concerto – evento “L’ultima grande notte rosa – La grande Festa” di Umberto Tozzi all’Arena di Verona:

  • Notte rosa
  • Ti amo
  • Gli altri siamo noi
  • Equivocando
  • Gli innamorati
  • Si può dare di più
  • Immensamente
  • Qualcosa qualcuno
  • Eva
  • Lei
  • Gente di mare
  • Io camminerò
  • Dimentica, dimentica
  • Donna amante mia
  • Vento d’aprile
  • Torna a sognare
  • A cosa servono le mani
  • Tu sei di me
  • Il grido
  • Dimmi di no
  • Io muoio di te
    Bis
  • Stella stai
  • Tu
  • Gloria

L’evento è prodotto da Friends Tv, con la regia di Luigi Antonini.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here