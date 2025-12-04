La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Canale 5 con il concerto – evento “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta.
Umberto Tozzi, “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni
Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa“, il concerto-evento che l’artista ha tenuto all’Arena di Verona e con cui ha salutato il pubblico al termine della sua lunga attività live. La serata, presentata da Federica Panicucci, ripercorrerà le tappe principali della carriera di Tozzi attraverso immagini, racconti e una scaletta costruita sui suoi successi più celebri. Per l’occasione il cantautore amato e conosciuto in tutto il mondo non sarà da solo, visto che sul palco della magica cornice dell’Arena di Verona ci saranno tanti amici e colleghi. A cominciare da Raf, Marco Masini, Laura Pausini per dei duetti davvero imperdibili. Non solo, tra gli ospiti del concerto anche The Kolors e Hauser, tutti chiamati a celebrare uno dei cantautori più amati della musica italiana.
Una serata evento per ricantare brani che hanno segnato la storia della musica italiana superando anche i confini nazionali. Da “Ti amo” a “Gloria”, passando per “Tu”, “Stella stai”, “Gente di mare” fino a “Notte rosa”, il concerto è il racconto musicale di una carriera unica e straordinaria. Il concerto rientra inoltre nelle iniziative dedicate ai 60 anni di Fondazione AIRC.
Scaletta Umberto Tozzi, L’ultima grande notte rosa – La grande festa
A seguire la scaletta completa del concerto – evento “L’ultima grande notte rosa – La grande Festa” di Umberto Tozzi all’Arena di Verona:
- Notte rosa
- Ti amo
- Gli altri siamo noi
- Equivocando
- Gli innamorati
- Si può dare di più
- Immensamente
- Qualcosa qualcuno
- Eva
- Lei
- Gente di mare
- Io camminerò
- Dimentica, dimentica
- Donna amante mia
- Vento d’aprile
- Torna a sognare
- A cosa servono le mani
- Tu sei di me
- Il grido
- Dimmi di no
- Io muoio di te
Bis
- Stella stai
- Tu
- Gloria
L’evento è prodotto da Friends Tv, con la regia di Luigi Antonini.