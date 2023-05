“Piero Angela – Un viaggio lungo una vita” è lo speciale di “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” a cura del figlio Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. Una puntata imperdibile in cui ci saranno anche i racconti in prima persona del divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano scomparso il 13 agosto del 2022.

Ulisse racconta Piero Angela su Rai1

Giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 21.25 su Rai 1 va in onda lo speciale di “Ulisse – Il Piacere della scoperta” dedicato al grandissimo Piero Angela. A presentarlo il figlio Alberto Angela. Una lunga serata per ripercorrere i settanta anni di carriera del padre. Tutto è iniziato in radio, poi gli esordi in tv come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles. E ancora: l’esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam, gli incontri con le star del cinema e della musica fino alla conduzione del telegiornale su Rai1. Una carriera unica e straordinaria quella di Piero Angela che tutti ricordiamo come l’uomo che raccontato lo sbarco sulla luna, ma è stato anche l’apripista a raccontare la scienza e la natura in prima serata in tv.

Tantissimi i programmi di successo: da “Quark”, “Super Quark”, “Viaggio nel Cosmo”, “La macchina Meravigliosa”, “Il pianeta dei dinosauri”. Per l’occasione in apertura un messaggio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti.

Piero Angela pioniere visionario della tv

La carriera di Piero Angela raccontata nello speciale di Ulisse presentato dal figlio Alberto Angela. Il divulgatore scientifico è stato un pioniere, un visionario, capace di raccontare la complessità del mondo, ma anche i progressi della scienza e della tecnologia soffermandosi anche sulle conseguenze legate all’accelerazione del progresso come i problemi ambientali ed etici. Durante lo speciale si potranno ascoltare anche le testimonianze di amici e collaboratori che hanno lavorato e condiviso momenti speciali con lui. Tra questi c’è anche Stefano Bollani che si soffermerà sulla grande passione per il jazz di Piero Angela. Non solo, Jovanotti rivelerà che il divulgatore è stato suo accompagnatore durante un intero tour, ma anche i ricordi di Riccardo Muti, il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, l’astronauta Paolo Nespoli e la giornalista Gaia Tortora.

L’appuntamento con Piero Angela – Un viaggio lungo una vita è per giovedì 25 maggio in prima serata su Rai1.