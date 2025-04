Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con la terza puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Questa settimana lo speciale è dedicato alla meravigliosa città di Istanbul. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 28 aprile 2025.

Ulisse, il piacere della scoperta stasera su Rai1: le anticipazioni della puntata di lunedì 28 aprile 2025

Stasera, lunedì 28 aprile 2025, dalle ore 21.30 su Rai1 va in onda il terzo speciale di “Ulisse Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana. Dopo aver stupito e coinvolto prima con lo speciale su Vincent van Gogh e poi Sulle note di Londra, questa settimana si parlerà di Istanbul.

“Istanbul, la città che visse tre volte“, si chiama così il viaggio di Alberto Angela nella storia di una delle città più affascinanti del mondo. In passato colonia greca col nome di Bisanzio per mille anni è stata la capitale dell’Impero Romano d’Oriente con il nome di Costantinopoli. Non solo per altri 500 anni è stata la capitale dell’Impero Ottomano e infine megalopoli della moderna Turchia con il nome di Istanbul.

Ulisse – il piacere della scoperta, la puntata speciale su Istanbul

Città divisa tra Europa ed Asia, Istanbul è al centro della terza puntata speciale di “Ulisse – Il piacere della Scoperta” con Alberto Angela pronto a svelarne segreti e luoghi che ne ha fatto grande il nome del mondo. La città che si affaccia sul Corno d’Oro offre luoghi incantevoli da visitare e scoprire. A cominciare dalla favolosa Cisterna-Basilica, un autentico bosco di colonne che sembrano emergere dall’acqua. Spazio poi alla storia di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura convertita in moschea dopo la conquista ottomana.

Non solo, durante la puntata viene mostrato anche l’unico ritratto giunto fino a noi dell’ultimo imperatore bizantino, Costantino XI, scoperto pochi mesi fa, nel dicembre del 2024, sotto antichi strati di pittura in un monastero bizantino di Aigialeia, nella regione greca dell’Achea. E ancora: una passeggiata nel Palazzo Dolmabahce, simbolo decadente del periodo delle riforme ottomane fino alle atmosfere liberty del Pera Palace Hotel. Infine i panorami mozzafiato disegnati da cupole e minareti sulle acque cangianti di Bosforo e Corno d’oro. “Istanbul, la città che visse tre volte” è un’immersione nella storia e nelle bellezze artistiche di una città che ha vite diverse, almeno tre, se si considerano i nomi con cui è stata conosciuta nei secoli: Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul.