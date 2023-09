Alberto Angela torna con una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione di grande successo trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme i temi e tutte le anticipazioni dell’appuntamento di stasera, giovedì 28 settembre 2023.

Ulisse – Il piacere della scoperta 2023: la storia di Nerone al centro di una delle puntate

Giovedì 28 settembre 2023 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta” in prima serata su Rai 1. Alberto Angela è pronto ad accompagnare i telespettatori alla scoperta della storia di Nerone, uno dei più famosi, affascinanti e discussi imperatori di Roma. Una figura storica fuori dagli schemi tradizionali quella dell’imperatore narrato come un uomo lussurioso, megalomane e sanguinario. Non solo, un uomo capace di uccidere la madre Agrippina e di incendiare la città di Roma.

Chi era davvero Nerone? Nella puntata di stasera, Alberto Angela analizzerà la vita di questo personaggio tra luci e ombre di una vita che è stata alimentata spesso anche da fake news. Tutto inizia dal grande incendio di Roma che, nel luglio del 64 d.C, ridusse Roma in un cumulo di macerie. Spazio a tutte le tappe del più grande incendio dell’antichità ponendo l’attenzione sul ruolo avuto da Nerone in questo episodio cruciale per la storia di Roma, ma anche di tutto il mondo occidentale. La storia inizierà dal Circo Massimo, dove le fiamme hanno avuto inizio, fino al Foro, uno dei luoghi più colpiti dalle fiamme.

Ulisse Il piacere della scoperta 2023, gli argomenti di giovedì 28 settembre

Durante la puntata di questa sera, giovedì 28 settembre 2023, Alberto Angela proseguire il racconto di Nerone recandosi anche nei luoghi simbolo della vita dell’imperatore. A cominciare dalla villa imperiale di Anzio dove è nato fino ai resti della Domus Aurea sul Colle Oppio, l’imponente e magnifico palazzo imperiale di Nerone. Il viaggio proseguirà poi verso la la Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma sorta dove un tempo si trovava la tomba di Nero.

Sul Palatino poi si esplorerà la Domus Tiberiana tornata visibile al pubblico dopo più di quarant’anni. Infine da Roma a Napoli, visto che l’imperatore è stato legatissimo alla città di Napoli e al territorio vesuviano. Tra le tappe: Oplontis, la villa di Poppea, la più famosa moglie di Nerone, il Mann, il museo archeologico di Napoli che conserva tanti reperti legati alla storia di questo imperatore, e l’antico teatro romano di Neapolis.

Una puntata da non perdere quella di Ulisse in onda stasera in prima serata su Rai1!