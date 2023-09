Tutto pronto per una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti le e anticipazioni di stasera, giovedì 21 settembre 2023.

Ulisse Il piacere della scoperta, anticipazioni del 21 settembre 2023

Giovedì 21 settembre 2023 dalle ore 21.25 va in onda su Rai 1 una nuova puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta“, un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana. La puntata di stasera è in parte dedicata alla storia di Anna Frank, una ragazza diventata immortale grazie al suo diario. Per la prima volta le telecamere della Rai sono arrivate nella casa di Anna Frank in via Merwedeplein 37, ad Amsterdam. Si tratta della casa, il luogo in cui Anna e la sua famiglia erano vissuti a partire dal 1933 anno in cui erano stati costretti a lasciare la loro patria, la Germania, in seguito all’ascesa al potere di Adolf Hitler.

In questa casa Anna Frank ha vissuto la sua adolescenza prima che il mondo cambiasse per sempre sotto le terribili leggi razziali razziste di Hitler. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e le leggi razziali hanno sconvolto l’esistenza di tutta la famiglia Frank, costretta a rifugiarsi in un nascondiglio segreto per sfuggire alla violenza dei nazisti.

Anna Frank. Diario di una ragazza innamorata della vita.

Vi aspetto domani sera alle 21.25 su @RaiUno per questa puntata di #Ulisse in cui racconteremo gli anni di una ragazza piena di vita e di sogni, vittima, tra le tante, di una barbarie feroce che non va mai dimenticata. pic.twitter.com/YiEymk294D — Alberto Angela (@albertoangela) September 20, 2023

Ulisse Il piacere della scoperta, la storia di Anna Frank

L’avvento del nazismo e delle terribili leggi razziali hanno stravolto la vita di Anna Frank e della sua famiglia. La ragazza si è nascosta per anni dietro una libreria in una casa rifugio. Anni di grande sofferenze e paure che la ragazzina ha trascritto in un diario diventato immortale. Un diario tangibile di quanto il potere di Hitler e delle sue atroci leggi antisemite hanno fatto soffrire milioni di persone.

Durante la puntata, le telecamere di Ulisse il piacere della scoperta sono arrivate anche nella famosissima Casa sul Retro dove la famiglia Frank ha vissuto per quasi due anni e mezzo in compagnia di altre quattro persone in clandestinità. Anni trascorsi in religioso silenzio fino alla scoperta: chi li ha traditi? Esiste davvero un “cold case” Anna Frank e si sapranno mai i nomi dei possibili delatori? Il nome di Anna Frank vive ancora in tutta Amsterdam e non solo. A Prinsengracht, il canale dove si trova la sua casa museo, l’Ndsm, il quartiere dove campeggia il suo volto su un grande murales, la vetrina della libreria dove la ragazza ha visto per la prima volta il famoso diario, la scuola Montessori che ha frequentato da bambina.

Ad 80 dalla morte di Anna Frank, è ancora emozionante ascoltare alcuni estratti che “Ulisse, il piacere della scoperta” ripropone nella loro versione originale e privi di censura. Uno fra tutti: “ho la sensazione che tutto cambierà per il meglio. A dispetto di tutto quanto credo ancora nell’intima bontà dell’uomo“.

L’appuntamento con Ulisse è il giovedì in prima serata su Rai1.