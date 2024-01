Enrico Brignano torna in prima serata su Rai2 con lo show “Tutto suo padre e anche un po’ sua madre”. Dopo aver conquistato i teatri italiani di mezza Italia, il one-man-show del comico e cabarettista romano approda in prima serata su Rai2.

Enrico Brignano spettacoli: “Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre” su Rai2

Lunedì 22 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata su Rai 2 con “Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre””. Lo showman romano ha messo alla berlina nel suo one-man-show di successo vizi, pregi e difetti delle persone a lui più vicine senza risparmiare nessuno, soprattutto sé stesso. Un racconto sulla società di oggi che il comico romano fa con grande determinazione ed ironia ponendo l’attenzione su temi di stretta attualità, ma con un tono sempre ironico e divertente.

Non solo, il one-man-show si presenta anche come una critica, ma al tempo stesso una difesa della società moderna che che ha fatto diventare tabù parole come serenità e spensieratezza.

Enrico Brignano e la società moderna in ” Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre”

Lo spettacolo di Brignano pone l’attenzione sul “vivere” sottolineando come sia importante condividere lasciando da parte modi di fare affettati e falsi. Il comico parla anche di paure e timori soffermandosi sulla paura di apparire deboli quando tutti vogliono che a giganteggiare sia l’eroe. Non solo, con un occhio tenero e riflessivi osserva con tenera comprensione lo sforzo che si fa per somigliare alle persone che si amano.

“Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre” è un percorso sempre in bilico tra comicità ed emozioni, scritto da Enrico Brignano con la partecipazione di Mario Scaletta, Massimiliano Giovanetti, Max Orfei, Giancarlo Magalli e Fabrizio Nardi. La regia è di Cristiano D’Alisera. Delegato Rai Valeria Destefanis, distribuzione Ruvido Produzioni s.r.l.