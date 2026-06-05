La 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e promette un programma ricco di anteprime, ospiti internazionali e importanti riconoscimenti. La manifestazione, diretta artisticamente da Tiziana Rocca e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, è stata presentata ufficialmente a Roma. La madrina dell’edizione sarà Anna Valle, mentre la giuria internazionale sarà presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta da personalità di spicco del mondo cinematografico. Oggi, in occasione della presentazione a Roma della nuova edizione, è stato svelato il parterre di ospiti italiani e internazionali: ecco chi sono.

Taormina Film Festival 2026, svelato il programma: Can Yaman tra gli ospiti

L’apertura del festival sarà affidata a un evento di grande richiamo: la première italiana della terza stagione di House of the Dragon. Sul palco del Teatro Antico saranno presenti alcuni protagonisti della serie, tra cui Steve Toussaint, Tom Glynn-Carney, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell, che incontreranno il pubblico e gli studenti dell’Academy Cinema Student.

Tra i momenti più attesi figura l’omaggio a Helen Mirren, che l’11 giugno riceverà il Lifetime Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani. Nell’occasione verrà proiettata la versione restaurata di Bellissima di Luchino Visconti, a 75 anni dalla sua uscita. Il 12 giugno sarà invece protagonista Giuseppe Tornatore con il documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato all’imprenditore Brunello Cucinelli, che riceverà il Golden Globes Prize for Documentary. Sabato 13 giugno Russell Crowe presenterà in anteprima mondiale il film Bear Country e sarà premiato con l’International Achievement Award per il contributo dato al cinema nel corso della sua carriera.

Tra le novità del festival debutta il Concorso Cortometraggi, riservato a opere legate alla Sicilia. Il programma comprende inoltre nove film in concorso, dieci fuori concorso e nove eventi speciali. Tra i titoli più attesi figurano Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski, l’italiano Piccolo Miracolo di Guido Chiesa e il musical The Kiss of the Spider Woman di Bill Condon.

“Abbiamo costruito un programma ricco, internazionale e fortemente identitario, capace di celebrare il cinema in tutte le sue forme. Una delle novità più significative di questa edizione è l’introduzione della sezione Concorso Cortometraggi, composta da undici opere profondamente legate alla Sicilia, attraverso le loro storie, le tematiche affrontate e il contributo di autori e interpreti siciliani”, ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca.

Tra le star attese al Taormina Film Festival anche Miriam Leone, Giancarlo Giannini, Fernanda Torres, Lina Sastri, Serena Brancale, Levante, Can Yaman, Franco Nero, Alessandro Preziosi, Pio e Amedeo, Scott Eastwood, Clive Owen, Sarah Toscano, Malika Ayane, Michele Placido, Connie Nielsen, Nino Frassica e tanti altri.