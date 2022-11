Nel film tv “Tutto per mio figlio” in onda il prossimo 7 novembre su Raiuno interpreta la moglie di un boss. Un ruolo inedito per l’attrice Tosca D’Aquino che ha da poco iniziato anche le riprese della quarta stagione dei Bastardi di Pizzofalcone.

Intervista a Tosca D’Aquino

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videointervistata in esclusiva e le abbiamo chiesto cosa abbia significato per lei prendere parte al film tv ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti: “E’ stata un’esperienza molto bella. Io avevo lavorato in passato con il regista Umberto Marino ed è stata una grande gioia ritrovarci. Ho abbracciato subito l’idea perché amo vestire i panni di donne diverse dal solito clichè. Carla è un personaggio legato alla camorra in quanto moglie di un boss che si trova in carcere. Umberto ci ha tenuto a far vedere che anche nella malavita c’è un’unione forte tra marito e moglie. E poi il progetto è bellissimo perché Raffaele Acampora si ribella alla mafia anche per dare una lezione al figlio. Penso che questo sia un messaggio molto forte. Paragono questi eroi a dei martiri perché ci vuole tanto coraggio a ribellarsi”.

Chiediamo poi a Tosca D’Aquino se a suo giudizio parlare oggi di mafia in Italia sia ancora un tabù: “La mafia è stata esplorata in lungo e in largo dal punto di vista cinematografico. Tanti registi hanno affrontato questa tematica in modo vincente tanto che per assurdo il protagonista della malavita risulta poi un eroe. Credo che dei passi in avanti siano stati fatti”.

Facciamo poi notare a Tosca come in questo film tv venga mostrata l’altra faccia di Napoli. Le serie come Gomorra in questi anni hanno alimentato il fascino del male mostrando una città allo sfascio. Raffaele Acampora invece insegna al figlio che con lo studio e la cultura è possibile dare un calcio all’illegalità. Tosca fa notare: “Il bene è sempre più difficile da raccontare. Il male è affascinante e viene raccontato in un modo che sorprende sempre. Il bene viene avvertito come noioso. Nei Bastardi di Pizzofalcone io interpreto Ottavia, una donna che ha fatto dell’onestà la sua bandiera. Mi rendo conto però che possa essere noioso. Interpretare una donna con ombre invece per un’attrice è una bella sfida attoriale”.

Tosca D’Aquino è tornata da pochi giorni sul set della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Tosca ha così commentato il ritorno sul set: “E’ sempre una grandissima emozione. Nella mia carriera è la prima volta che mi capita di avere un ruolo per così tanto tempo. In questa stagione si scaverà a fondo sul vissuto dei personaggi”.

Negli anni scorsi, il nome di Tosca D’Aquino era spuntato anche in relazione ad una partecipazione al Grande Fratello Vip. Si era vociferato addirittura che l’attrice avesse sostenuto un provino. Ai nostri microfoni Tosca ha chiarito spiegando che la produzione aveva pensato ad una versione speciale del reality: “Mi hanno chiamata a casa per informarmi che sarebbe stato fatto un Grande Fratello Vip a cui avrebbero preso parte molti attori. Devo confessare però che non amo i reality. Amo tutto ciò che è interpretazione, recitazione, per cui l’idea di stare reclusa per tanto tempo è qualcosa che non mi interessa”.