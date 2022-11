In arrivo su Rai1 il film tv “Tutto per mio figlio” con protagonista Giuseppe Zeno che al momento stiamo vedendo ogni domenica sera, nella fiction con Serena Rossi, Mina Settembre 2. Scopriamo qualche dettaglio in più sul film tv: trama, cast, trailer e quando in tv.

Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno film tv su Rai1: quando in tv

Il prossimo lunedì 7 novembre in prima serata su Rai1 andrà in onda il film tv Tutto per mio figlio con protagonista Giuseppe Zeno nei panni di un allevatore campano che si oppone alla camorra, fondando un sindacato. Tuttavia, la vita di Raffaele – questo il nome del personaggio – non sarà semplice, perché la malavita organizzata gli renderà tutto molto difficile, arrivando ad ucciderlo.

Rai1, torna dunque a proporre un film tv di impegno sociale tratto da una storia vera. II protagonista, Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati e di successo del nostro Paese. E soprattutto anche molto bravo e credibile.

Tutto per mio figlio, film-tv Giuseppe Zeno: trama e cast

Campania, 1996. Raffaele Acampora è un umile allevatore che vive una vita tranquilla accanto alla moglie Anna e i suoi 4 figli, di cui uno adolescente di 14 anni. Una vita costellata di sacrifici dal momento che si alza ogni mattina all’alba per fare i mercati, mestiere che ha ereditato dal padre. Percorre ogni giorno miglia di chilometri per vendere gli animali che lui stesso ha allevato.

Una vita semplice ma dura, che viene ostacolata dalla camorra che è ben salda nel territorio e detta legge. Purtroppo i tentacoli delle organizzazioni criminali, non risparmiano nemmeno il suo settore. Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale: vessazioni, pizzo, minacce. All’inizio la camorra cerca di “comprarlo” poi invece passa alle minacce. Raffaele con molto coraggio fonda un sindacato decidendo di ribellarsi. Con il suo entusiasmo contagia anche gli altri colleghi, che si iscrivono al sindacato: collabora con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi.

Sa perfettamente a cosa va incontro e tutta la sua famiglia si preoccupa per lui ma lui non vuole più tornare indietro. Il suo destino è ormai segnato, viene crudelmente ucciso ma il suo esempio è rimasto. Raffaele Acampora era una persona comune, ha detto no, ha resistito, pagando con la vita il suo coraggio e il suo senso di giustizia.

Tutto Per Mio Figlio, Il Cast e il Trailer

Oltre a Giuseppe Zeno nel ruolo del protagonista Raffaele Acampora nel cast troviamo:

Antonia Truppo, che interpreta Anna, la moglie;

Giuseppe Pirozzi è Peppino, il figlio 14 enne;

Tosca D’Aquino (Carla);

Massimiliano Rossi è Domenico;

Vincenzo Zampa è Sergio;

Fabio De Caro che presta il volto al camorrista Maturo;

Bruno Torrisi che veste i panni dell’Ispettore Basile;

Ernesto Mahieux alias Aniello;

Nello Mascia presta il volto a Padre Raffaele;

Roberto De Francesco è Agostino Innaurato;

Fabio Galli è il Pm D’Arrigo;

Fabio la Fata è l’autista di Carla;

Edoardo Guadagno è un ambulante, collega di Raffaele;

Peppe Papa è Vincenzo;

Francesco Sinisi è Biagio;

Mimmo Mancini è il Consigliere Rea;

Leonardo de Carmine è Migliaccio.

Ecco il promo in onda su Rai1

Raggiunto da Sorrisi l’attore Giuseppe Zeno sul suo ruolo fa sapere:

«È un uomo consapevole della realtà in cui vive e del fenomeno contro il quale si mette, con un’ingenuità quasi da ragazzino, ma con l’ostinazione di riprendersi la dignità negata e ridarla anche agli altri. E soprattutto con la ferma volontà di regalare ai figli la possibilità di vivere in un mondo migliore».

Medico in “Mina Settembre”, ispettore in “Blanca”, professore in “Luce dei tuoi occhi”: i suoi personaggi tornano con continuità

«È appagante: c’è sempre qualcosa di te in quello che fai e col tempo impari ad amare ogni personaggio. Ma l’affetto del pubblico è il risultato dei tanti ruoli che ho fatto anche in passato. Ci sono persone che ancora oggi mi scrivono che mi stanno vedendo in “L’onore e il rispetto”: una fiction che ho fatto quasi vent’anni fa!».