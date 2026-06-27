Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) è l’ultimo serial turco arrivato su Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 29 giugno al 3 luglio in daytime – assisteremo a una festa di compleanno con sorpresa: mentre sono in corso i festeggiamenti per Melissa, Aybike fa una rivelazione pubblica che fa calare immediatamente il silenzio.
Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (29 giugno – 3 luglio)
Mentre a villa Atakul si stanno svolgendo i festeggiamenti per il compleanno di Melissa, Aybike fa una rivelazione che rovina l’atmosfera festosa, rivelando pubblicamente la relazione segreta tra Suzan e Akif. Quest’ultimo respinge subito ogni accusa, e non esita a dire che Aybike sta mentendo, mentre Kenan e Nebaat cercano di mantenere una parvenza di calma nonostante il grande imbarazzo. la festa finisce nel peggior modo possibile.
Poco dopo Kenan chiede spiegazioni a Suzan, che nea oni coinvolgimento. Nebahat è propensa a credere al marito, preoccupata più dello scandalo che della verità.
Tutto per la mia famiglia, trame al 3 luglio
Difficile immaginare che gli Atakul possano lasciar correre, e infatti la loro vendetta non tarda ad arrivare. In primis Nebahat fa revocare le borse di studio ai fratelli Eren, e poi riesce anche a far licenziare Kadir. Sengul e Orhan hanno regolarmente pagato la retta, ma Aybike e Ogulcan vengono comunque espulsi dalla scuola. La situazione per la famiglia è drammatica: Orhan ha perso il lavoro e i suoi figli non hanno più alcuna prospettiva scolastica.
Per cercare di mettere a posto le cose, Sengul accompagna Aybike dagli Atakul per fargli chiedere scusa. Il confronto però, finisce per peggiorare ulteriormente la situazione. Sengul ha un’ultima carta da giocane, e decide di rischiare pur sapendo che si tratta di una mossa estremamente pericolosa: la donna rivela a Nebahat che il responsabile della morte di Veli è Akif!
Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
I fratelli Eren vengono riammessi a scuola grazie all’intervento di Nebahat, e anche Orhan riesce a riottenere il suo lavoro. Per Aybike tuttavia, i problemi non sono finiti: Harika riesce a sottrarle il diario segreto e lo legge davanti a tutta la classe. La ragazza è ferita e umiliata, e reagisce dandole uno schiaffo. Subito dopo finge di non conoscere il padre davanti alle compagne.
l’arresto di memet – poco dopo – spinge Kadir a pensare ce i suoi problemi siano finiti. In realtà l’uomo è convinto ce sia stato lui a denunciarlo e ordina ai suoi uomini di aggredirlo. Dopo essere stato ferito con un coltello, il ragazzo viene portato in ospedale e operato. Durante l’intervento il suo cuore si ferma e lui vive un’esperienza extraterrena, incontrando i genitori scomparsi che lo esortano a tornare indietro e prendersi cura dei fratelli.