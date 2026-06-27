Per cercare di mettere a posto le cose, Sengul accompagna Aybike dagli Atakul per fargli chiedere scusa. Il confronto però, finisce per peggiorare ulteriormente la situazione. Sengul ha un’ultima carta da giocane, e decide di rischiare pur sapendo che si tratta di una mossa estremamente pericolosa: la donna rivela a Nebahat che il responsabile della morte di Veli è Akif!

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

I fratelli Eren vengono riammessi a scuola grazie all’intervento di Nebahat, e anche Orhan riesce a riottenere il suo lavoro. Per Aybike tuttavia, i problemi non sono finiti: Harika riesce a sottrarle il diario segreto e lo legge davanti a tutta la classe. La ragazza è ferita e umiliata, e reagisce dandole uno schiaffo. Subito dopo finge di non conoscere il padre davanti alle compagne.

l’arresto di memet – poco dopo – spinge Kadir a pensare ce i suoi problemi siano finiti. In realtà l’uomo è convinto ce sia stato lui a denunciarlo e ordina ai suoi uomini di aggredirlo. Dopo essere stato ferito con un coltello, il ragazzo viene portato in ospedale e operato. Durante l’intervento il suo cuore si ferma e lui vive un’esperienza extraterrena, incontrando i genitori scomparsi che lo esortano a tornare indietro e prendersi cura dei fratelli.