Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) è l’ultimo serial turco arrivato su Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 20 al 24 luglio in daytime – assisteremo a un furto di telefoni cellulari, per il quale saranno incolpati i fratelli Eren. Poco dopo una verità sconcertante viene alla luce: Omer è figlio biologico di Suzan. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 20 al 24 luglio)

Un momento di distrazione di Omer è sufficiente a Tola per farlo addormentare con l’inganno, tornare in negozio e rubare dei telefoni cellulari. Poco dopo Salih scopre il furto, e incolpa i fratelli Eren pretendendo da loro il risarcimento del danno.

Nel frattempo Ogulcan cerca un modo per aiutare economicamente la famiglia e chiede un prestito a Melisa. La donna non ha denaro da dargli, ma gli consegna una collana preziosa che ha ricevuto in dono dai genitori per il suo compleanno, suggerendogli di venderla. Il ricavato del gioiello permette a Ogulcan di saldare il debito senza chiedere niente a nessun altro. Salih intanto dice a Mazlum di avere avuto il rimborso dall’assicurazione.

Senza più la preoccupazione del debito, Omer può prendere parte allo spettacolo teatrale organizzato da Ogulcan. Con Harika mette in scena una rappresentazione dedicata al rapporto speciale che lega i fratelli, senza sapere che presto dovrà sperimentare sulla propria pelle il significato speciale di quel legame di sangue.

Tutto per la mia famiglia, trame al 24 luglio

Senul parla con Nebahat e le rivela che Omer è figlio biologico di Suzan. In seuito vede Nebahat intento a preparare dei muffins per il mercatino di beneficienza della scuola, e decide di competere con lei. Dopo aver chiesto ad Asiye di pulire la stanza di Melisa, la sorprende affrontandola con in mano la scatola della collana vuota. A quel punto la ccusa – ingiustamente – di averla rubata, costringendola a lasciare la villa in lacrime.

La verità emerge poco dopo, quando Melisa racconta di aver venduto lei la collana per aiutare Kadir e Omer. Akif è furioso e giura di vendicarsi sui fratelli Eren.

Arriva il iorno dedicato alla festa della mamma, e i quattro fratelli portano dei fiori sulla tomba di Hatice. Nel frattempo Ogulcan e Aybike pensano a preparare una colazione speciale per Sengul.

Akif rivela la verità su Omer nei prossimi episodi della dizi turca

Gli equilibri già compromessi vengono messi a dura prova dalla rivelazione che Akif fa davanti a tutti: Omer è figlio biologico di Suzan, e la madre lo abbandonò nel cortile di una moschea!

Davanti a questa rivelazione, il ragazzo precipita in una profonda crisi di identità, mentre Harika affronta la madre con una furia inaudita. Scoprire che la sua vita è stata costruita tutta su una menzogna è una prova dura che Omer sembra fare fatica ad accettare. Sebbene sappia che Orhan e Veli, fin dal primo momento in cui lo hanno trovato, lo hanno accolto come uno di famiglia, non serve a farlo stare meglio: il ragazzo arriva persino a definirsi un orfano.

Sentendsi ormai solo un peso per Kadir, invita il fratello a smettere di mantenerlo, ma lui gli ricorda che i legami non dipendono sempre e solo dal sangue, ma anche (e soprattutto) dall’affetto che nasce nel corso di una vita trascorsa fianco a fianco.

La scoperta delle sue oriini continua a scuotere Omer, mentre Omer, Kadir ed Emel cercano di dimostrargli che non è cambiato nulla nel loro rapporto. A scuola la situazione non è altrettanto rosea: Harika rifiuta di accettaro come fratello, e quando Susen la provoca, reagisce perdendo il controllo. Il preside convoca così Suzan. Intanto Sengul è pronta a sfruttare la situazione per un tornaconto economico, e cerca un modo per ottenere il riconoscimento ufficiale del ragazzo da parte di Suzan, e assicurare così i diritti che gli spetterebbero.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Omer affronta Suzan e scopre un’altra dolorosa verità: fu il nonno a volere che fosse abbandonato dopo la nascita, e suo padre non è mai venuto a sapere della sua esistenza!

La situazione a scuola si fa insostenibile, e il giovane pensa addirittura di cambiare classe. Il preside però, lo invita ad affrontare la situazione anzichè scappare.

Nel frattempo Doruk prova a riconquistare Asiye, mentre Oulcan spera di avere un ruolo importante in uno spot pubblicitario, che gli permetterebbe di cambiare la sua vita. Purtroppo però, il suo sogno non è destinato ad avverarsi.