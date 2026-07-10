Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) è l’ultimo serial turco arrivato su Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 13 al 17 luglio in daytime – assisteremo alle conseuenze della violenta sfuriata di Sengül. I fratelli Eren reairanno decidendo di andarsene, ma qualcosa farà cambiare loro idea. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 13 al 17 luglio)

Gli effetti della sfuriata di Sengül per quanto accaduto a Orhan non tardano ad arrivare. Mentre l’uomo è in terapia intensiva, i ragazzi decidono di lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman, dove vive lo zio materno. Quando l’uomo lascia l’ospedale e scopre quanto accaduto, si precipita per fermarli.

Le sue parole accorate e sincere riescono a far cambiare idea ai ragazzi, ma il loro ritorno a casa dello zio non fa altro che riaccendere le tensioni con Sengül. Orhan affronta la moglie e la accusa di aver cacciato i nipoti, minacciandola anche di divorzio.

Anche tra i ragazzi la tensione è alta: Omer è stanco di vivere in povertà, mentre Kadir è convinto che solo restando tutti uniti potranno costruirsi un futuro migliore.

Tutto per la mia famiglia, trame al 17 luglio

Akif chiama Omer e gli chiede di ritirare la denuncia contro Berk in cambio di denaro. Il ragazzo – pressato dalle difficoltà economiche – finisce per accettare. Si reca così alla polizia, e dichiara che Berk non era coinvolto nell’aggressione.

Ciò che ha fatto non piace affatto a Kadir, che lo accusa di aver venduto la sua dignità. I due fratelli litigano furiosamente e la piccola Emel è sconvolta. La bambina reagisce gettando nel fuoco la busta con i soldi che Akif ha dato a Omer!

Il ragazzo è sconvolto, ed esce di casa senza una meta precisa. Dopo aver vagato a luno incontra Ayse che lo invita a rifugiarsi a casa sua. Mentre lui trascorre le giornate in quella villa da sogno, a casa Eren tutti sono preoccupati per la sua scomparsa.

In seuito Akif scopre che i soldi che aveva dato al ragazzo sono andati in fumo e decide di prenderlo sotto la sua protezione. Non solo gli offre un lavoro, ma lo affascina anche con il suo carisma e la sua visione della vita. Il racconto della sua storia personale finisce per convincere il giovane ad allontanarsi dai valori condivisi con i fratelli.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Quando Orhan scopre che Sengul ha usato i soldi di Kair per acquistare un nuovo televisore, perde la pazienza. Ormai convinto che la moglia sia un soggetto irresponsabile, decide di divorziare.

Nel corso di una festa, Tola e Berk provocano Omer, che reagisce colpendo Tola e facendolo svenire. Pentito, torna a casa e chiede scusa ai fratelli, ma poco dopo la polizia si presenta all’abitazione per arrestarlo. Per salvarlo, Kadir si reca in ospedale da Tola per convincerlo a ritirare la denuncia. Il ragazzo reagisce colpendolo, ma alla fine Omer viene rilasciato.